Beschimmeld brood gevoerd aan boerderijdieren: 'Hier worden ze ziek van'

Het kunnen voeren van de dieren is de charme van de Parkboerderij aan het Haageind in Deurne. Maar de organisatie loopt steeds vaker aan tegen ongewenste situaties, waarbij er hele zakken brood worden omgekieperd of er zwaar beschimmeld brood wordt achtergelaten bij de dieren. "Hier worden ze ziek van."

De meeste mensen in Deurne begrijpen wat er wel en niet de bedoeling is wat betreft het voeren van de dieren. "We hebben heel veel bezoekers die ervan genieten om de dieren, wel of niet samen met kinderen of kleinkinderen, een sneetje overgebleven brood te geven”, zegt voorzitter Peter Kooter bij de Deurne Media groep (DMG) . “Dat is ook de functie van het park: kinderen en dieren dichter bij elkaar brengen en samen genieten.”

In september werd de Parkboerderij echter ineens geconfronteerd met enorme hoeveelheden brood die werden gedumpt bij de dieren. Dat gebeurde in zo’n extreme vorm dat de herten, alpaca’s, geiten en schapen hun voer lieten staan. De organisatie liet toen al weten dat dit niet de bedoeling is.

"Dit luxe voedsel is in grote hoeveelheden gevaarlijk voor de gezondheid van onze dieren. In brood zit veel zout en de dieren gaan erdoor vervetten", legt Kooter uit.

Nu blijkt iemand het nog bonter te maken. Die lijkt de Parkboerderij als een afvalplek te zien. Die gooide daar vorige week zwaar beschimmeld brood in een ren. "Daar kunnen de dieren erg ziek van worden", verzucht Kooter. Hij roept bezoekers op om samen op te letten wie de beschimmelde etensresten achterlaat bij de dieren: "Zodat we diegene persoonlijk aan kunnen spreken."