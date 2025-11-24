Navigatie overslaan

Man (42) opgepakt na mishandeling van taxichauffeur in Eindhoven

Vandaag om 08:59 • Aangepast vandaag om 11:02
Een taxi (Foto: Flickr / goerlitzphotography).
Een taxi (Foto: Flickr / goerlitzphotography).

Een taxichauffeur is in de nacht van zaterdag op zondag op het terras van een kebabzaak in Eindhoven mishandeld. Er is een 42-jarige man uit Eindhoven aangehouden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens de politie was de man een klant van de taxichauffeur. Ze zouden ergens onenigheid over hebben, waarna het uit de hand liep.

De mishandeling gebeurde zaterdagnacht rond half vijf. De politie onderzoekt de mishandeling en is op zoek naar getuigen, waarvan één specifieke man die rond die tijd op die plek een sigaret stond te roken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.