Man (42) opgepakt na mishandeling van taxichauffeur in Eindhoven

Een taxichauffeur is in de nacht van zaterdag op zondag op het terras van een kebabzaak in Eindhoven mishandeld. Er is een 42-jarige man uit Eindhoven aangehouden.

Volgens de politie was de man een klant van de taxichauffeur. Ze zouden ergens onenigheid over hebben, waarna het uit de hand liep.

De mishandeling gebeurde zaterdagnacht rond half vijf. De politie onderzoekt de mishandeling en is op zoek naar getuigen, waarvan één specifieke man die rond die tijd op die plek een sigaret stond te roken.