Automobilist wordt onwel op N65 bij Helvoirt, ramt auto en eindigt in sloot

Op de N65 bij Helvoirt zijn maandagmorgen een auto en bestelbus op elkaar gebotst. De bestuurder van de bestelbus werd onwel en kwam daardoor op de andere weghelft terecht. Daarbij ramde de bus een auto die aan de andere kant van de weg reed.

De bestuurder van de bestelbus reed vanuit Den Bosch richting Tilburg. Hij belandde na de botsing in een sloot. Hij wordt nagekeken in de ambulance. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond.

Op de N65 waren twee rijstroken dicht. Ook de afrit naar Haaren was afgesloten. Daardoor stond er een file van ruim een half uur. Iets voor half tien was de weg weer vrij