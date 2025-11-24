Adriana wachtte haar man op bij de douche en stak hem neer, zeven jaar cel

Adriana de M. (60) uit Klundert moet zeven jaar de cel in voor poging tot moord op haar man. Dat heeft de rechtbank in Breda maandag geoordeeld. Adriana wilde van haar man af en de enige uitweg die ze nog zag was hem opwachten met een groot keukenmes.

Adriana en haar man lagen in scheiding. Ze sliepen al apart en in de nacht van 24 op 25 januari lag ze te piekeren over haar situatie. Het boterde al langer niet meer tussen haar en haar man. En zeker sinds hij haar geld voor een mooie cruise er doorheen had gejaagd, had gelogen over een kankerbehandeling en bleek dat hij zijn baan al anderhalf jaar kwijt was, was de situatie in hun huis aan de Gaasbeekstraat in Klundert onhoudbaar.

Adriana zag maar een uitweg en dat was haar man uit de weg ruimen, zo oordeelt de rechtbank. Toen hij ging douchen, pakte zij een groot mes uit de keuken. Op de slaapkamer wachtte ze haar man op achter de kledingkast. Toen hij uit de douche kwam, stak zij hem in zijn borst. Tijdens de worsteling die daarna ontstond liep de man ook snijwonden op zijn arm op.

De man van Adriana overleefde de aanslag en Adriana werd gearresteerd. Volgens de man liep Adriana op hem af, terwijl ze riep ‘ik haat je, ik haat je, ik steek je kapot’. Een man die eerste hulp verleende, bevestigde dat de man dat meteen aan hem vertelde.