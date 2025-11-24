Navigatie overslaan

Man gaat na autopech aan de wandel op vluchtstrook A50

Vandaag om 10:50
De man werd een paar honderd meter van zijn auto staande gehouden door de politie (foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant).
Een automobilist heeft zondag een boete gekregen omdat hij op de vluchtstrook van de A50 wandelde. Zijn auto had het bij op de snelweg bij Herpen begeven, waarna hij besloot een eindje te gaan lopen.

Andere weggebruikers belden de politie. Die kwam de man een paar honderd meter van zijn kapotte auto tegen. Hij kreeg een boete van 150 euro.

Ook kreeg de man een proces-verbaal omdat de auto niet op de juiste naam stond. Het voertuig is weggesleept.

