Groot drugslab gevonden bij inval Wouwse Plantage

650 liter MDMA-olie en 55 kilo MDMA-brokken, goed voor zo'n 4,9 miljoen xtc-pillen. Dat was de oogst van de FIOD bij een inval in Wouwse Plantage vorige week dinsdag. Een 24 jarige Bredanaar is aangehouden.

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) had een tip gekregen dat er in de boerderij in Wouwse Plantage chemicaliën lagen voor de productie van xtc-pillen. Toen de FIOD daar dinsdag binnenviel trof ze echter een volledig werkend, professioneel drugslab aan.

Op meerdere locaties in Wouwse Plantage en in een huis in Breda werden doorzoekingen gedaan. In Breda werd de 24-jarige man aangehouden. Hij is vrijdag voorgeleid en blijft nog veertien dagen vastzitten.

Drugs maken via 'koude methode'

In totaal werd 650 liter MDMA-olie en 55 kilo MDMA-brokken aangetroffen bij het drugslaboratorium. Daar werd volgens de FIOD MDMA, de grondstof voor xtc, gemaakt via de zogenaamde 'koude methode'. Een manier waarbij de omzetting van stoffen naar MDMA plaatsvindt zonder verhitting. Ook werd in het drugslab de kristallisatie van MDMA-olie uitgevoerd.