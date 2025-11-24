René van de Kerkhof moppert op Dennis Man: 'Hij was Dennis Vrouw geworden'

"De platte kar hoeft nog niet uit de garage maar hij mag al wel opgepoetst worden." Dat zegt een optimistische Willy van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant na een weekend waarin PSV won en concurrenten Feyenoord, Ajax en AZ alle drie onderuit gingen. "Het leek wel of Sinterklaas was aangekomen." Dat wil niet zeggen dat de gebroeders erg enthousiast zijn geworden van het spel van hun club in de derby tegen NAC Breda. "NAC deed het gewoon goed maar ze scoorden niet", aldus René.

René bekeek de derby als gast van ex-voorzitter John Peek van NAC en werd in de ijzige kou ook niet bepaald warm van PSV. "Keeper Kovar was geweldig, die verdiende een acht en de rest scoorde een viertje," oordeelt René streng. "Onze vriend Dennis Man was Dennis Vrouw geworden. Die lag meer op de grond dan dat hij ging voetballen. Dan denk ik bij m'n eigen: we zijn toch geen watjes geworden?" Maar niet alleen Man moet het ontgelden bij de vroegere rechtsbuiten. "Perisic heb ik nog nooit zo slecht zien voetballen, het was onvoorstelbaar." Willy wijst erop dat hij wel een goeie voorzet gaf waaruit Guus Til kon scoren. "En Til kopte prima binnen maar dat was dan ook het enige wapenfeit."

"Kovar pakte eindelijk punten voor PSV."

De enige PSV'er die de malaise ontsteeg was dus keeper Matej Kovar. "Die had echt een paar geweldiger reddingen. Bij dat schot van Nassoh ging iedereen al staan maar die tikte hij er nog uit", zegt Willy die net als zijn broer de afgelopen tijd regelmatig op de keeper heeft gemopperd. "Hij leed deze keer ook geen balverlies dus wat dat betreft heeft hij naar ons geluisterd. Hij pakte eindelijk drie punten voor ons. Jammer voor Nick Olij maar in deze vorm is hij echt de eerste keus bij PSV." Waar PSV wel de punten pakte, deden de concurrenten dat dus niet. René ziet een hoofdschuldige. "Ajax verliest alleen al door Wout Weghorst", vindt René. "Wat die allemaal weer flikt tegen Excelsior, daar had hij een dikke rode kaart voor moeten krijgen. Eerdaags krijgt hij daar nog een keer rood. Hij is niet het enige probleem bij Ajax maar wel vijftig procent en de andere spelers zijn de overige vijftig procent." Daarop stelt broer Willy fijntjes vast dat René geen fan van Weghorst is. Willy vindt het zonde dat het zo slecht gaat bij Ajax. "Ik ben bang dat het nog wel twee jaar duurt voor ze weer op niveau terug zijn. Daar moeten ze echt weer helemaal opnieuw beginnen."

"Valente op de plek van Frenkie de Jong."

René heeft ook een duidelijke mening over een speler van Feyenoord maar in dit geval een positieve. "Luciano Valente speelt fantastisch. Als je hem zo bezig ziet met zijn steekpassjes.. Die zou ik ook in het Nederlands Elftal zo op de plek van Frenkie de Jong zetten." Willy is ook enthousiast over Valente maar is het op dit punt niet meet zijn broer eens. "Frenkie de Jong is voorlopig nog onmisbaar voor Oranje." "Hoezo?" zegt René fel. "Hij scoort nooit en geeft nooit een assist. Alles wat Frenkie doet is ballen ophalen en over drie of vier meter doorpassen. Dat kunnen ze mij ook laten doen." In de podcast beschouwen de gebroeders uiteraard ook de Champions League tegen Liverpool voor waar René op uitnodiging van zijn vriend en clubicoon Alan Kennedy te gast zal zijn. En ook komt de discussie Guus Til of Ricardo Pepi nog weer even om de hoek kijken.