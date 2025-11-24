Motorrijder (15) veroordeeld tot 70 uur taakstraf na verkeersovertredingen

Een 15-jarige jongen uit Den Bosch verscheen maandagochtend voor de kinderrechter, omdat hij eerder dit jaar met hoge snelheden op een motor reed. De rechtbank veroordeelde hem tot een taakstraf van 70 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Op 20 mei reed de jongen op een KTM-crossmotor zonder kenteken. Hij negeerde een stopteken van de politie en ging er met snelheden boven de 110 kilometer per uur vandoor. Verschillende voetgangers en fietsers moesten wijken voor de motorrijder, die destijds 14 jaar oud was.

Uiteindelijk werd hij aangehouden aan de Hooiwagen in Rosmalen. De politie dacht dat de motor misschien gestolen was en nam hem mee voor onderzoek.

De rechtbank acht de jongen nu schuldig aan ernstige verkeersovertredingen, waarbij hij andere weggebruikers in gevaar bracht. Ook werd hij veroordeeld voor het besturen van de motor terwijl hij nog minderjarig was. De Bosschenaar is vrijgesproken van heling van het voertuig.