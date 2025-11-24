Hans kan weer lekker slapen: 'Voorheen 550 vrachtwagens voor ons huis'

Van 550 vrachtwagens per 24 uur naar bijna nul. Hans Deuze kan eindelijk weer in alle rust genieten van zijn appartement in het centrum van Valkenswaard. Vier jaar geleden ging eindelijk de nieuwe N69 open waardoor het verkeer om het centrum van Valkenswaard heen wordt geleid.

“Het was schandalig”, zegt Hans in zijn woonkamer. Regelmatig werd Hans Deuze 's nachts om 4 uur wakker door een vrachtwagen. "Soms stonden ze hier ook in de file.” De N69 is een van de meest besproken wegen van Brabant. In 1954 werd er al gesproken over verkeersproblemen op deze weg. De vrachtwagens denderden over de oude N69 dwars door Valkenswaard en Aalst. Het verkeer dat vanaf Eindhoven naar het Belgische Lommel reed, kwam hier langs huizen en winkelpanden. Het zorgde voor stankoverlast, geluidsoverlast, trillingen, gedreun en fijnstof. Vaak ging het om tientallen vrachtwagens per uur. “Wij hebben met een aantal mensen in 2017 de actiegroep 'Leefbaar Valkenswaard' opgericht. We zijn gaan tellen en kwamen op 550 vrachtwagens per etmaal. Ze kwamen op ongeveer 1,5 meter van mijn slaapkamerraam voorbij."

Eerder reden er over de Eindhovenseweg in Valkenswaard 550 vrachtwagens per etmaal (foto: Rogier van Son).

Het was niet de eerste actiegroep tegen de weg. Striptekenaar Peter (79) Coolen zat in de jaren tachtig al in een actiegroep tegen de overlast van de oude N69. Hij woont sinds 1980 aan de Eindhovensweg. Hij kan zich nog goed herinneren hoe vervelend het voorheen was. "Als er dan een vrachtwagen overheen reed, hoorde je gewoon zo'n vrachtwagen trillen."

"We leven als een God in Frankrijk."

Peter Coolen bij zijn huis aan de Eindhovensweg in Valkenswaard (foto: Rogier van Son).

Tientallen jaren stond de weg op de agenda van vergaderingen en discussies. Er werd zelfs gedemonstreerd omdat inwoners wilden dat er iets aan gedaan werd. Zo ook door Peter. "We hebben de weg ook een keer met hekken afgesloten. Het stond muurvast. We haalden de krant, maar dat is het." Peter maakte stickers in de vorm van een strip, om te protesteren. "Die plakten we overal. Op ramen en deuren. We hebben geprobeerd om die weg weg te krijgen, maar dat is niet gelukt."

Een sticker met een tekening van Peter Coolen als protest tegen de oude N69 (foto: Rogier van Son).

Wat sommige mensen zo langzamerhand voor onmogelijk hielden, gebeurde toch. In 2018 werd de knoop doorgehakt om de N69 te verleggen. De werkzaamheden begonnen in 2019. Twee jaar en ruim 80 miljoen euro verder was het project klaar. De 8,5 kilometer lange weg loopt nu om Valkenswaard en Aalst heen. "Het is een stuk rustiger geworden", zegt striptekenaar Peter. "We leven als een God in Frankrijk." Hans Deuze is ook helemaal in zijn nopjes. Hij heeft het afgelopen jaar met de hele straat feest gevierd. 250 mensen kwamen er. “Om te vieren dat we van het verkeer af zijn. Iedereen is - zonder uitzondering - razend enthousiast. Het is gewoon fantastisch. In het afgelopen kwartier heb ik nog geen auto gehoord of gezien. Dus wat dat betreft is het zalig.”

Het verhaal van Wil jij jouw verhaal met ons delen? Dat kan! Redacteuren van Omroep Brabant zijn tot en met woendsdag in Valkenswaard. Je kan ons nog altijd mailen op [email protected] of bellen naar 040 - 294 94 92.

De weg dwars door Valkenswaard is veel rustiger geworden (foto: Rogier van Son).