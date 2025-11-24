17-jarige jongen met wapen opgepakt tijdens zoektocht naar mishandeling

De politie heeft zondag iemand opgepakt voor de mishandeling van drie meisjes bij het station in Rijen. Bij de zoektocht naar de verdachte stuitten agenten ook op een minderjarige jongen die een boksbeugel bij zich had.

De politie kreeg de melding zondagmiddag iets voor twee uur binnen. Naast de mishandeling zou er ook gedreigd zijn met een mes. Meerdere agenten zochten in de omgeving van het station naar de verdachte.

Tijdens die zoektocht werd ook een groep jongeren gecontroleerd. Hierbij werd een 17-jarige jongen uit Rijen aangehouden omdat hij een boksbeugel bij zich had. Het wapen is in beslag genomen.