‘Laat me lekker bij PSV zitten’: Bosz lacht Ajax-geruchten weg

PSV-trainer Peter Bosz heeft geen enkele behoefte aan een terugkeer naar Ajax. Dat zei hij opnieuw in De Coen& Sander Show op radiozender JOE. Terwijl de Amsterdamse club in een diepe crisis verkeert en koortsachtig zoekt naar een nieuwe hoofdtrainer, maakt Bosz duidelijk dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft in Eindhoven.

Ajax beleeft een rampzalige seizoenstart, waardoor John Heitinga begin deze maand moest vertrekken. De club polste vervolgens onder meer oud-trainer Erik ten Hag, maar ook hij bedankte voor een terugkeer. Voorlopig zit Fred Grim er op interim-basis, en in de zoektocht naar een permanente opvolger valt ook de naam van Bosz regelmatig.



Wanneer de PSV-trainer in de radioshow wordt gevraagd of Ajax al heeft gebeld, antwoordt hij droogjes: “Over wat?” Daarmee is voor hem de kous meteen af. “Ik ben trainer hier bij PSV. Ik heb het hier hartstikke goed naar mijn zin. En ik ben helemaal gelukkig hier. Laat me lekker hier zitten.”



Dubbel gevoel

Bosz werkte in het seizoen 2016/2017 in Amsterdam en leidde Ajax toen naar de finale van de Europa League. De huidige malaise bij de club laat hem daarom niet koud. "Natuurlijk kijk je met een schuin oog mee”, zegt hij. “Voor de mensen met wie ik daar heb samengewerkt, is het verschrikkelijk.”

Tegelijkertijd weet hij ook dat de problemen van de concurrent PSV sportief gezien goed uitkomen. “Voor ons als PSV is dat niet erg, nee.”



Oranje

In de uitzending kwam ook het Nederlands elftal ter sprake. Ronald Koeman twijfelt openlijk over zijn toekomst, en dus werd Bosz gevraagd of hij ooit bondscoach zou willen worden. “Dat is natuurlijk iets wat je trots maakt. Je mag dan je land vertegenwoordigen, dat is heel bijzonder.” En wat zegt hij als de KNVB belt? Bosz lacht: “Met Peter.”