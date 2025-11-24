Politie grijpt in bij illegale carmeeting in parkeergarage in Eindhoven

De politie heeft zaterdagavond ingegrepen bij een illegale carmeeting in een parkeergarage aan de Bram Venemanlaan in Eindhoven. Er werden meerdere bekeuringen uitgedeeld. Een 45-jarige man uit Amsterdam werd zondag in Eindhoven aangehouden voor belediging van agenten.

De politie kreeg eerder informatie over dat er misschien een illegale carmeeting in de parkeergarage zou zijn. Daarom werden binnen en buiten de garage auto's gecontroleerd.

Tijdens de controle ontdekte de politie veel technische mankementen aan de auto's, zoals scherpe uitstekende delen en geen gasdichte uitlaat. Ook werden bestuurders bekeurd voor het onnodig veroorzaken van geluid.

De bestuurders van zo'n dertig auto’s in de parkeergarage werden bekeurd, omdat zij de parkeergarage zonder toestemming van de eigenaar gebruikten voor een carmeeting.



Man bedreigt agenten op social media

Een 45-jarige man uit Amsterdam beledigde agenten tijdens de carmeeting en maakte beeldopnames van hen, die hij de volgende dag op sociale media plaatste. Daarbij zette hij beledigende teksten. Hij werd zondagmiddag in een woning in Eindhoven aangehouden.

De man dreigde ook met het organiseren van meer illegale carmeetings als de politie zijn boetes niet zou kwijtschelden. Hij is verhoord en in de loop van zondagavond weer vrijgelaten. Er is een proces-verbaal opgemaakt