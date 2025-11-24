Politie vindt 75 kilo illegaal vuurwerk in garagebox
De politie heeft vorige week 75 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een garagebox in de gemeente Meijerstad. Dit meldt de gemeente maandagmiddag. Het vuurwerk werd gevonden tijdens een controle waarbij tientallen garageboxen werden doorzocht. Na de vuurwerkvondst is de garagebox voor zes weken gesloten.
In totaal werden er vijfenzeventig garageboxen doorzocht en bij twee bedrijven in de gemeente controles gehouden. Bij de bedrijven was alles in orde, maar bij één van de garageboxen was het goed mis. Daar werden tientallen kilo's aan illegaal vuurwerk gevonden.
Het is niet bekend om wat voor vuurwerk het precies gaat. Ook laat de gemeente in het midden waar de controle exact heeft plaatsgevonden.
Opslag voor illegale spullen
De controle werd uitgevoerd omdat op andere locaties in het land eerder illegale spullen in garageboxen zijn gevonden. Daaruit bleek dat deze boxen tegenwoordig steeds vaker worden gebruikt voor het opslaan van bijvoorbeeld vuurwerk, in plaats van waar ze eigenlijk voor zijn bedoeld.
De gecontroleerde garageboxen zijn volgens de gemeente Meijerstad gekozen aan de hand van een onderzoek van de gemeente en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).
In dit onderzoek werd onder andere gekeken of garageboxen werden verhuurd of in eigendom waren van een particulier. Ook werd gekeken of de garagebox zich bevond op een afgelegen plaats en of deze wel of niet goed verlicht was.
Begrip voor controles
De meeste eigenaren en huurders van de garageboxen hadden begrip voor de actie en konden deze waarderen. "Natuurlijk waren de meeste garageboxen in gebruik waarvoor deze bedoeld zijn", vertelt een van de controleurs.
Ook de burgmeester Kees van Rooij is enthousiast over de controle: "We kijken hier niet weg voor criminaliteit en ondermijning. We werken hard aan de bestrijding hiervan. Deze controle heeft hieraan bijgedragen."
Het illegale vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd.