Politie vindt 75 kilo illegaal vuurwerk in garagebox

De politie heeft vorige week 75 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een garagebox in de gemeente Meijerstad. Dit meldt de gemeente maandagmiddag. Het vuurwerk werd gevonden tijdens een controle waarbij tientallen garageboxen werden doorzocht. Na de vuurwerkvondst is de garagebox voor zes weken gesloten.

In totaal werden er vijfenzeventig garageboxen doorzocht en bij twee bedrijven in de gemeente controles gehouden. Bij de bedrijven was alles in orde, maar bij één van de garageboxen was het goed mis. Daar werden tientallen kilo's aan illegaal vuurwerk gevonden.

Het is niet bekend om wat voor vuurwerk het precies gaat. Ook laat de gemeente in het midden waar de controle exact heeft plaatsgevonden.

Opslag voor illegale spullen

De controle werd uitgevoerd omdat op andere locaties in het land eerder illegale spullen in garageboxen zijn gevonden. Daaruit bleek dat deze boxen tegenwoordig steeds vaker worden gebruikt voor het opslaan van bijvoorbeeld vuurwerk, in plaats van waar ze eigenlijk voor zijn bedoeld.