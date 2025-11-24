Man steekt woning in brand in Rijen, politie deelt camerabeelden

In Rijen heeft een man brand gesticht in een woning door een baksteen en brandende vloeistof door de ruit bij de voordeur te gooien. Dat gebeurde midden in de nacht van 6 op 7 juli. De politie deelt maandagavond beelden van de brandstichter in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.



Op de beelden is te zien hoe de man om kwart over drie 's nachts via het spoor vanuit de Julianastraat richting de woning loopt. In zijn handen heeft hij een baksteen en twee flesjes met vloeistof. Bij de voordeur slaat hij met de baksteen een ruit in, giet vervolgens de vloeistof naar binnen en steekt het geheel in brand. Binnen enkele seconden staat de volledige voorgevel in lichterlaaie.



Volgens de politie was de man eerder ook al in de buurt van het huis, mogelijk om de omgeving te verkennen. Rond 03.00 uur is hij ook op camerabeelden te zien. Op beide momenten was de bewoner niet thuis. Pas een kwartier na de brandstichting, rond 03.30 uur, kwam de bewoner aan en zag wat er was gebeurd. De schade was toen al enorm: de muren, plafonds en vloeren waren zwaar aangetast.



De verdachte droeg een zwart trainingspak, had een slank postuur en droeg een bril.