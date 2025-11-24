Auto vliegt in Erp uit de bocht en belandt op zijn kop tegen hek

Een auto is maandagmiddag op het Hurkske in Erp uit de bocht gevlogen en daarna ondersteboven tegen een hek tot stilstand gekomen. De bestuurder, die als enige in de wagen zat, werd door ambulancepersoneel nagekeken, maar raakte niet gewond.

Het ongeluk gebeurde even na drieën. Door nog onbekende oorzaak verloor de chauffeur de macht over het stuur. Zijn voertuig raakte total loss. Er was geen ander verkeer betrokken bij het ongeval.



Na het ongeval was de weg vanaf de kruising met het Hoogven tot aan de Franseweg tijdelijk afgesloten. Politie, de brandweer en een ambulance werden ingeschakeld om hulp te verlenen.

Het beschadigde hek zal vervangen moeten worden.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

