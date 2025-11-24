Oma Mieke (73) onwel na eten van bonbon: ‘Ik dacht: ik ga dood’

De 73-jarige Mieke van Vugt uit Boxtel at nietsvermoedend een bonbon nadat ze de B&B van haar dochter had schoongemaakt. Maar al snel voelde Mieke zich niet goed worden. Die bonbon bleek niet zo onschuldig te zijn als hij eruitzag.

Mieke helpt al jaren met het schoonmaken van de B&B van haar dochter Katja in Liempde. Ook vorige week deed ze dat, niet wetende wat voor avontuur haar die dag te wachten stond. Ze trok de koelkast open want vaak laten gasten daar allerlei troep achter. “Ik zag twee bonbons liggen en dacht dat de mensen ze waren vergeten. Die waren dus mooi voor ons, dacht ik.” Moeder en dochter namen even pauze, dronken een bakje koffie en namen allebei een van de gevonden bonbons. “Ik dacht dat mijn moeder ze van huis meegenomen had”, vertelt Katja. Kort daarna gingen de dames verder met de klusjes. Maar na een uurtje voelde Mieke zich steeds slechter worden. “Ik werd helemaal slap en zakte door mijn benen. Ik voelde me akelig en zei tegen Katja: ‘Ik ben niet goed, ik ben niet goed.’” Na wat aarzelen besloten ze de huisarts te bellen en daar konden ze direct terecht.

“Ik moet mijn ogen niet sluiten want dan is het afgelopen”

Mieke, die nog altijd psychiatrisch verpleegkundige is, ligt op een bed in de spreekkamer en er spookt van alles door haar hoofd. “Ik dacht: ik ga dood, dit red ik niet. Ik moet mijn ogen zeker niet sluiten, want dan is het afgelopen. Ik zag alleen maar mijn zus, die al overleden is.” Ook bij Katja, die dus ook een bonbon op had, sloeg de paniek toe. “Die werd echt versterkt op een manier die ik niet ken bij mezelf.” De dokter denkt eerst aan hyperventilatie, maar dat gelooft Mieke niet. “Daar heb ik nooit last van gehad.” Dan krijgt ze een helder moment en denkt aan de bonbons. “Zou daar iets mee zijn?”, vraagt ze zich af terwijl ze haar dochter roept, die vanwege haar paniek uit de spreekkamer was gestuurd. Als Katja binnen is, opent ze de app van haar B&B en daar is antwoord: “Beste Katja, we hebben een geweldig verblijf gehad. We zijn twee bonbonnetjes vergeten in de koelkast. Wees hier voorzichtig mee, er zit cannabis in”, schrijven de gasten in een bericht.

Mieke en Katja kunnen inmiddels allebei lachen na hun trip (foto: Omroep Brabant).