7 jaar cel voor poging tot moord, drugslab ontdekt: dit gebeurde vandaag

Vrouw moet zeven jaar de cel in nadat ze haar man bij de douche neerstak, groot drugslab ontdekt in Wouwse Plantage en klanten van Nettorama en Hoogvliet krijgen een waardebon of gratis product als er een fout op de kassabon staat: dit zijn de vier verhalen die je deze maandag gelezen moet hebben.

Een 60-jarige vrouw uit Klundert moet zeven jaar de cel in voor een poging tot moord op haar man. Ze wachtte hem op bij de douche en stak hem neer met een keukenmes, nadat hij onder meer haar cruisegeld had verduisterd en had gelogen over een kankerbehandeling. De man overleefde de aanval. Hier lees je het hele verhaal:

De FIOD heeft bij een inval in Wouwse Plantage een groot drugslab ontdekt met 650 liter MDMA-olie en 55 kilo MDMA-brokken, goed voor bijna 5 miljoen xtc-pillen. Een 24-jarige Bredanaar is aangehouden en blijft 14 dagen vastzitten. In het lab werden de drugs gemaakt via de 'koude methode'. Lees hier het hele verhaal:

Nettorama en Hoogvliet hebben met de Consumentenbond afgesproken dat klanten een product gratis krijgen of een waardebon ontvangen als er een fout op de kassabon staat. De supermarkten gaan ook externe mysteryshoppers inzetten om prijzen te controleren. Hier lees je meer:

De N65 en A65 van Vught richting Tilburg zijn maandagavond tot dinsdagochtend afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Ook de oprit Sint-Michielsgestel van de A2 is dicht. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Check hier de details:

Omroep Brabant organiseert opnieuw een schoenzet-actie op 2 december. Naast snoepgoed kunnen Brabanders rekenen op kleine en grote cadeaus, waaronder koptelefoons en zelfs toegangskaarten voor de Winter Efteling. Schoenen kunnen worden ingeleverd in Son en op vier andere locaties in de provincie. Lees hier meer over de actie:

