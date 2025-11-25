Joey (22) scoort op Curaçao, maar de hitte is niks voor hem

Joey van Ravenstein (22) uit Oss heeft het erg naar zijn zin gehad op Curaçao. Hij deed er samen met zijn teamgenoten van het G-team van UDI'19 uit Uden mee aan het voetbaltoernooi van de Special Olympics Kingdom Games, samen vertegenwoordigden ze Nederland. "Ik heb een keer gescoord tegen Curaçao", zegt hij trots.

"Het is wel goed gegaan", vertelt hij terwijl hij nog op de zonnige bestemming is. Hij won met zijn team twee keer van Curaçao, van Aruba verloor Nederland. "Ik heb mijn best gedaan, meer kun je niet doen." Nederland werd derde. "Dat gaan we nog flink vieren", zegt hij. Joey, die autisme en ADHD heeft, ging voor het eerst alleen op reis. "Ik was wel zenuwachtig in het begin", zegt hij. "Maar het was minder erg dan ik had gedacht." Hij is trots dat hij gegaan is. "Niet iedereen durft dit zo." Hij heeft niet alleen gevoetbald, maar ook gezwommen, gewandeld, gebowld en kreeg een rondrit over het eiland.

Warm weer

Joey had wel moeite met het warme weer, het was te warm voor hem. "30 graden lijkt niet heel veel, maar 30 graden in Nederland en 30 op Curaçao is compleet anders. Ik houd niet echt van de hitte, maar meer van de kou. Dus ik ben heel blij dat we dadelijk weer terug naar Nederland gaan."

Joey in Curaçao (foto: Eigen beeld).

Voordat hij vertrok, gaf hij aan het een 'bijzonder' en 'ook wel spannend' avontuur te vinden. Niet omdat hij voor het eerst alleen, zonder zijn vader, op reis ging. Maar omdat hij nog nooit zo lang had gevlogen. Voor zijn vader Jos was het ook spannend, omdat zijn zoon dus nog nooit zonder hem op reis ging. "Hij moet het alleen doen en dat is een stukje loslaten. Dat vind ik lastig. Ik heb zijn hand vaak vastgehouden en nu moet ik hem langzaam loslaten.” Jos was al trots voordat zijn zoon vertrok. "Ik ben trots op wat hij heeft bereikt, want hij heeft het zelf moeten doen.”