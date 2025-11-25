Brand bij stadion NAC Breda, politie houdt verdachte (31) aan

De politie heeft een 31-jarige man gearresteerd vanwege een brand die zondagochtend rond kwart voor acht woedde bij het stadion van voetbalclub NAC Breda. Volgens de online community B-Side Rats van NAC had de felle brand bij de ingang van de B-Side en het supportershome veel erger kunnen uitpakken.

Iemand die zijn hond uitliet, zag volgens B-Side Rats de vlammen en belde de brandweer. Het vuur kon snel worden geblust. Op camerabeelden was te zien dat een man containers met inhoud richting de ingang reed en aanstak.

De vlammen zijn volgens de club niet doorgeslagen naar de binnenkant van het stadion en het supportershome.

Op basis van de camerabeelden kon de politie maandag de verdachte arresteren. Het gaat volgen een woordvoerder om iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats. Waarom hij deze de brand veroorzaakte, wordt onderzocht. Volgens de politie, de club en de B-Side Rats lijkt het erop dat de brandstichting niet gericht was tegen NAC.