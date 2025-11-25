Advertentie
Bestuurder tractor met spoed naar ziekenhuis na botsing in Neerkant
Vandaag om 09:03 • Aangepast vandaag om 09:38
Een kleine tractor is dinsdagochtend op de kruising van de Heitrak met de Bospeelweg in Neerkant in botsing gekomen met een auto. De tractor belandde daarbij op zijn kant. De bestuurder van de tractor is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
Naast meerdere ambulances kwam ook de brandweer naar de plek van het ongeval. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.
De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.
