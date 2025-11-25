Stront aan de knikker bij waterzuivering: 'Let op met toilet doorspoelen'

Door stroomuitval werkt de waterzuivering bij de rioolwaterzuivering in Haps dinsdagochtend niet meer. Het riool loopt vol, waardoor het afvalwater overstroomt en in sloten, beken en rivieren terechtkomt. Ook op het terrein van de waterzuivering ligt poep.

De brandweer is de boel dinsdagochtend schoon aan het spuiten. De brandweerlieden hebben hiervoor beschermende kleding aan.

Zo min mogelijk water gebruiken

Bij de rioolwaterzuivering wordt water van inwoners van de gemeente Land van Cuijk en de plaatsen Odiliapeel en Zeeland gezuiverd. Het waterschap vraagt de 90.000 huishoudens om zo min mogelijk water te gebruiken. Ook moeten ze proberen zo min mogelijk het toilet door te spoelen, of ander water gebruiken.

Volgens een woordvoerder van het waterschap is er op dit moment geen risico dat rioolwater straten en huizen in loopt.

Netbeheerder Enexis is bezig het probleem op te lossen. Het waterschap zet maatregelen in om de overlast zo klein mogelijk te houden.