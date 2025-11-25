Auto's worden te snel afgedankt, daarom maakten studenten deze ARIA

Een elektrische auto die je makkelijk zelf kunt repareren. Zo'n auto hebben studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogeschool en het Summa College gemaakt. Met het ontwerp willen de Eindhovense studenten voorkomen dat auto's vanwege een paar kapotte onderdelen worden afgedankt. Dinsdag wordt het prototype onthuld.

Ook aan de buitenkant van de auto zijn onderdelen makkelijk zelf te vervangen door panelen los te klikken en nieuwe terug te plaatsen.

Van de door de studenten ontworpen elektrische auto zijn de onderdelen gemakkelijk zelf te vervangen, waardoor de auto goedkoper en makkelijker te onderhouden is. Zo heeft de auto zes kleine accu's in plaats van één grote, zodat die met de hand kunnen worden verwisseld. Dit moet net zo makkelijk gaan als het verwisselen van batterijen in een afstandsbediening.

Ingebouwde gereedschapskist

De gebruiker van de auto kan deze repareren met behulp van duidelijke handleidingen, de juiste onderdelen, een ingebouwde gereedschapskist en een app die je auto uitleest.

Het prototype van de auto, ARIA, dat dinsdag wordt onthuld, kan rijden. Maar het is nog niet bekend of en wanneer de auto in productie gaat.

Het is volgens de Technische Universiteit steeds lastiger om elektrische auto's te repareren. Batterijen zitten vaak vast en onderdelen zijn soms lastig te verkrijgen. Ook door een tekort aan monteurs worden auto's sneller afgedankt dan nodig.

Eindhovense studenten bouwden eerder al een eigen auto die op zonne-energie reed. De auto's werden gemaakt door het Helmondse bedrijf Lightyear. Begin 2023 stopte de productie en ging het bedrijf failliet. Lightyear maakte een doorstart en richt zich tegenwoordig op het maken van zonnepanelen voor op elektrische voertuigen.