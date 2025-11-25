Zo ruim je de vaatwasser goed in: opruimgoeroe Mandy stopt eeuwige strijd

Het is misschien wel een van de grootste obstakels binnen een relatie: de vaatwasser goed inruimen! Het blijft voor velen een eeuwige strijd, maar opruimgoeroe Mandy van Rijthoven (39) uit Breda weet precies hoe je die ruzie uit de keuken houdt, zo vertelt ze in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen! “Je moet die vaatwasser gewoon niet te vol doen.''

Volgens Mandy ontstaan de grootste irritaties doordat de vaat er vies uitkomt en je dus nóg een rondje moet draaien. Dat heeft alles te maken met hóe je de vaatwasser inruimt. ''Het is een soort van Tetris en iedereen heeft zijn eigen regels en denkt het beter te weten. Toch is de oplossing verrassend simpel: niet te vol proppen . Dan kan het water er niet tussendoor stromen”, legt ze uit.

Mandy weet waarover ze het heeft. Als ADHD’er en voormalig perfectionist leerde ze dankzij de juiste hulp rust en structuur te vinden. Ervaring die ze nu gebruikt om anderen te helpen, van het opruimen van chaotische kasten tot, jawel, de vaatwasser.

Hoe moet je de vaatwasser dan wél inruimen?

Bovenin de vaatwasser horen volgens haar de kopjes, glazen en plastic bakjes, mits je die goed vastklemt, anders draaien ze om. En dat wil je niet, want dan lopen ze vol water en worden ze amper schoon, waardoor je alsnog opnieuw kunt beginnen. Onderaan komen de viezere borden en pannen. “Zet die pannen een beetje schuin, anders blijft er zo’n laagje water op staan”, tipt ze. En het bestek? Dat sorteer je alvast handig voor: “Dan hoef je bij het uitladen niet na te denken.”



De grootste fout?

Volgens Mandy is de grootste fout die we maken iets simpels, maar cruciaals: we blokkeren de waterstraal. “Als een pan, schaal of pollepel tegen de spoelarm aanzit, kan hij niet meer rond en wordt de vaat nooit echt schoon,” legt ze uit. Zorg er dus voor dat grote items de draaiende armen niet in de weg zitten, zodat al het vuil goed wegspoelt.



Wil jij je partner nu subtiel bijsturen? Zelfs daar heeft Mandy een tactiek voor. ''Schrijf deze tips op en bespreek ze met je partner.'' Een kleine hint kan genoeg zijn om de vaatwasser-vete te stoppen. Zo wordt het inladen van de vaatwasser ineens geen strijd meer, maar een gezamenlijke overwinning.