Lola's dansje verovert de wereld: beveiligers, skiërs, iedereen danst mee

Wat begon als een spontaan swingmoment tijdens de repetities, is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen: het Lush Life-dansje dat choreografe Lola Beckers (30) uit Middelbeers bedacht bij de gelijknamige hit van de Zweedse Zara Larsson. Het dansje ging viraal nadat de 16-jarige Julia Coster een perfecte uitvoering ervan gaf op het podium in de Ziggo Dome. Inmiddels duiken variaties daarvan op over de hele wereld.

Wie dacht dat Julia Coster na haar virale optreden in de Ziggo Dome wel even zou uitrazen, komt bedrogen uit. Deze week dook ze opnieuw op, dit keer in de Efteling, waar ze het inmiddels wereldberoemde dansje tussen de prinsessen in het Sprookjesbos uitvoerde.

Christel de Laat kon het zaterdagavond niet laten om zelf ook even los te gaan op het ‘Lush Life’-dansje. Na haar theateroptreden in Scheveningen danste ze, helemaal op z’n De Laats, in haar strakke fietspakje vrolijk mee.

Niet alleen social media staat inmiddels vol met het dansje, ook in het winkelcentrum kunnen mensen er niet meer omheen. In het Engelse Bullring in Birmingham dansen zelfs beveiligers enthousiast mee.

Hoe houd je jezelf warm op de piste? Volgens deze skiër is de oplossing simpel: dansen. Op een kilometers hoge berg voert hij de choreografie van Beckers uit, en bij -14 graden vergeet je zo de kou.

Zelfs de grote, harige Bigfoot blijkt het dansje ontdekt te hebben. Het mythologische beest pakt het ritme verrassend goed op en met zijn roze accessoires lijkt hij zich moeiteloos in de stijl van de Zweedse artieste te verplaatsen.

