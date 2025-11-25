Soft- en harddrugs gevonden: huis in Bergen op Zoom op slot

Een huis aan de Heiningen in Bergen op Zoom gaat op slot omdat er soft- en harddrugs zijn gevonden. Dit heeft burgemeester Margo Mulder besloten. De politie vond hier in augustus onder andere hennep, amfetamine en hasj.

Ook werden in het huis goederen voor de productie van verdovende middelen gevonden. Het pand blijft tot 24 februari volgend jaar gesloten. In mei werd er in dezelfde straat ook al een pand gesloten na de vondst van drugs.

In september stuurde de burgemeester al een brief waarin ze de tijdelijke sluiting van het huis aankondigde. Er werd bezwaar ingediend, maar dit werd afgewezen.