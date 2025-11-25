Vergiftigde grond moet schoon voor ASML: vervuiler vreest faillissement

Het schoonmaken van een stuk vervuilde gemeentelijke grond langs de N2 in Eindhoven kost ongeveer 1,5 miljoen euro. Dat stelt het bedrijf van Pierre Daas uit Wintelre, dat het perceel huurde van de gemeente en de verontreiniging veroorzaakte. Omdat het opruimen daarvan te lang duurt en Eindhoven de grond heeft verkocht aan ASML, heeft de gemeente een dwangsom opgelegd aan Daas. Het bedrijf vreest nu failliet te gaan door de hoge kosten van het schoonmaken van de grond.

Dat werd dinsdag duidelijk in de rechtbank in Den Bosch, waar een kort geding diende over de dwangsom. In maart vorig jaar werd op het terrein in Eindhoven een mestzak gevuld met afvalwater. In de zak kunnen ongeveer vijf of zes tankwagenladingen, wat volgens een snelle rekensom neerkomt op ongeveer 180.000 liter afvalwater. Maar de inhoud van de mestzak liep volledig leeg en kwam in de grond en in de sloot terecht. Daardoor is de grond vergiftigd, zijn bomen overleden en dreigen andere gewassen af te sterven. Grond opruimen

Meteen na de vervuiling is de sloot leeggepompt en is ook een deel van de grond afgegraven. Maar dat was niet voldoende, er moest meer grond afgegraven worden. Meerdere keren kwam Daas met een plan over hoe en wanneer de grond dan wel opgeruimd zou worden, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. Na een lang traject besloot de gemeente een dwangsom op te leggen. Dat is een soort bestuurlijke boete die betaald moet worden als een bedrijf regels overtreedt. Overheden hopen met dat drukmiddel dat het probleem wordt verholpen. De dwangsom houdt in dat de gemeente bij drie verschillende controles kijkt of de vervuiling weg is. De eerste twee controles zijn inmiddels geweest en de vervuilde grond is nog niet weggehaald. Dat betekent dat Daas twee keer 24.000 euro moet betalen aan de gemeente aan dwangsommen.

Faillissement

Daas vreest failliet te gaan door de hoge kosten van het schoonmaken van de grond. Bij het eerste plan dat is opgesteld door een aannemersbedrijf, werden de kosten geschat op tussen de 1,2 en 1,5 miljoen euro. “Dat geld heeft de heer Daas niet. Er is een aansprakelijkheidsverzekering, maar die dekt de kosten maar tot 500.000 euro”, zegt de advocaat van Daas op de zitting. De ondernemer wil daarom op zoek naar alternatieve manieren om de grond schoon te maken. Hij had daarvoor een externe deskundige meegenomen, die vertelde dat er biologische manieren zijn om de vervuiling op te lossen. Daarbij worden planten op het gebied geplant die er ongeveer een jaar tot twee jaar zijn en de giftige stoffen opnemen. ASML

Die tijd heeft de gemeente Eindhoven niet. De grond is in eigendom van de gemeente en is onlangs verkocht aan ASML, dat in het gebied wil uitbreiden. Er is nog geen exacte datum waarop de grond overgedragen moet worden, maar “dat moet wel zo snel mogelijk. We wachten nog op het schoonmaken van de grond”, aldus een ambtenaar van de gemeente. Volgens de gemeente liggen de plannen van Daas en van de gemeente te ver uit elkaar om daarover te overleggen. Volgens Eindhoven is ook om een andere reden spoed nodig bij het schoonmaken van de grond, omdat de vervuiling zich verder uitbreidt. Daardoor nemen de kosten van het schoonmaken van de grond ook toe. De gemeente overweegt een civielrechtelijke zaak aan te spannen tegen Daas om het bedrijf te bewegen de grond zo snel mogelijk op te ruimen. Derde controle

Twee van de drie controles voor de dwangsom zijn inmiddels geweest. De derde controle wordt gedaan na de uitspraak in deze zaak, die over twee weken volgt. Als de vervuiling dan nog niet is opgeruimd, is de dwangsom volgelopen tot 72.000 euro.