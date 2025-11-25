Jarco (29) stak stiefvader dood, nu krijgt hij passende behandeling

Een steekpartij in de Pastoor Conincxstraat in Gilze kostte zondag 16 februari een 74-jarige stiefvader het leven. Een moeder verloor bij het drama niet alleen haar partner, maar ook haar zoon Jarco (29). Dinsdag kreeg Jarco in de rechtbank in Breda een tbs-behandeling opgelegd. Het wrange is dat de familie al vóór de steekpartij op zoek was naar hulp voor hem.

De rechtszaak, twee weken geleden, duurde maar kort. Alle partijen waren het erover eens: er zit niks anders op dan Jarco B. langdurig te behandelen in de zwaarst beveiligde omgeving, een tbs-kliniek dus. Jarco lijdt aan schizofrenie en heeft last van waanbeelden. Hij was die 16e februari psychotisch en stak zijn stiefvader voor de ogen van zijn moeder dood met acht messteken. De familie had al langer zorgen over Jarco. Hij woonde begin dit jaar weer even bij zijn moeder in de Pastoor Conincxstraat in Gilze en bracht zijn dagen door met gamen en tv kijken. En veel blowen. Hij kreeg medicatie voor zijn stoornissen, maar dat was blijkbaar niet genoeg om de stress die zich opbouwde te beteugelen.

Spanning nam toe

De familie vond het beter als Jarco op zichzelf ging wonen. Maar hij zag de beoogde camping in België helemaal niet zitten. Hij was al vaker een huis uitgezet en klinieken kende hij ook maar al te goed. Hij wilde dat niet en de spanning nam toe. De familie wilde een bijeenkomst plannen om de beste zorg voor Jarco te vinden, maar het was al te laat. Jarco kreeg ruzie met zijn stiefvader en ging naar de slaapkamer om een mes te halen. Weer beneden stak hij zijn stiefvader in hoofd en borst. Zijn moeder kon het niet aanzien en vluchtte het huis uit. Even later stond de biologische vader van Jarco voor de deur, hij vertrouwde een telefoontje met zijn zoon niet. De vader belde 112, maar hulp mocht niet meer baten voor de 74-jarige stiefvader van Jarco. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Sinds die zwarte zondag zit Jarco vast en wordt er vooral gekeken wat het beste voor hem zou zijn. En dat is volgens deskundigen én de rechtbank dus tbs met dwangverpleging. Jarco moet lang en intensief behandeld worden, menen zij, want de kans op herhaling is groot. Jarco hoort al stemmen vanaf zijn vijftiende. Hij kreeg al eerder medicijnen voor schizofrenie. Volgens zijn halfbroer beseft Jarco niet dat hij ziek is en ziet hij zich als een koning, maar raakt hij gefrustreerd, omdat hij niet aan de macht mag komen. En al die stoornissen worden versterkt door het gebruik van drugs, maar dat ziet Jarco weer niet in. Hij werd al vaker gedwongen opgenomen, maar de dood van zijn stiefvader zorgt er nu voor dat er voor hem een definitieve oplossing komt. Wrang is wel dat er eerst iemand moest overlijden voor er een oplossing komt waar de familie al zo lang naar zocht. Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.