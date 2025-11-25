Jongeman (20) rijdt vriend invalide: 'Dat is al de zwaarste straf'

Even naar de Kentucky Fried Chicken in Breda met wat vrienden liep vorig jaar helemaal verkeerd af. De jonge bestuurder (toen 19) uit Rijen reed veel te hard in het buitengebied en kwam in een slip. Door de klap op een boom raakte zijn beste vriend blijvend verlamd aan zijn benen.

Beide vrienden waren dinsdagmiddag aanwezig in de rechtbank in Breda. De vriendschap is, ondanks het ongeluk, in stand gebleven en dat is wel eens anders. De jonge bestuurder, inmiddels 20, zit rechts voor de rechter, samen met zijn advocaat. Links van hem zit zijn beste vriend, in een rolstoel. En die vertelt dat hij een incomplete dwarslaesie heeft opgelopen, naast verschillende breuken. Hij kan zijn voeten en onderbenen niet meer bewegen en dat lijkt voor altijd zo te blijven. Zonder rolstoel of krukken kan deze jongeman zich niet voortbewegen. Hij lag anderhalve maand in het ziekenhuis en moest daarna nog heel lang revalideren.

Op de Leijweg reed de jongeman veel te hard en klapte op een boom. (Foto: Google Maps)

Hij weet niks meer van die dinsdagavond 1 oktober vorig jaar. De bestuurder nog wel. Het was gezellig die avond en ze gingen vanuit Molenschot nog even naar de Kentucky Fried Chicken in Breda, via de Leijweg in het buitengebied van Dorst. Maar de chauffeur reed daar in zijn oude Honda Civic veel te hard en slipte in een bocht op een modderspoor. Hij probeerde de situatie nog te redden, maar kon een van de vele bomen niet meer ontwijken. Uit onderzoek is gebleken dat de auto snelheden haalde van 102 tot 136 kilometer per uur vlak voor de botsing. En dat op een onverlichte, smalle weg, ’s avonds tegen negen uur, waar je maar 60 mag. “Veel te hard”, concludeerde de bestuurder zelf ook. Hij dacht eigenlijk dat hij maar maximaal 80 reed, maar het politie-onderzoek wijst dus anders uit.

“Ik leef nog, maar het gaat verre van optimaal”

De gehandicapte vriend bekeek het allemaal opmerkelijk nuchter. “Ik leef nog, maar het gaat verre van optimaal”, zei hij met gevoel voor understatement. Het onderzoek naar mogelijk hersenletsel loopt nog. Hij heeft wel gesproken met zijn vriend over het ongeluk, maar niet heel vaak. Ze zijn, ondanks alles, nog steeds vrienden en hebben dezelfde vriendenclub.

Beide jongemannen spraken zachtjes en waren nog steeds erg onder de indruk van het ongeluk. Zowel de rechter als de officier van justitie spraken hun verbazing uit dat er geen doden waren gevallen. “Als je de ravage ziet, is dat een wonder”, sprak de rechter. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Een lastige zaak, vond de officier van justitie. Hij zag dat de bestuurder onverantwoord hard had gereden als beginnend bestuurder, maar zag ook de vriendschap tussen beide jongemannen en sprak de hoop uit dat die zo blijft. Volgens de officier is dit ongeluk een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet, maar hoeft hij de bestuurder niet te wijzen op de gevolgen. Die ziet hij dagelijks bij zijn beste vriend en daar moet ook hij de rest van zijn leven mee om te zien gaan. Na lang wikken en wegen besloot de officier dat de bestuurder ook al flink gestraft is doordat zijn vriend nu in een rolstoel zit. Hij eiste daarom maar een kleine taakstraf van 60 uur. Ook eiste hij dat de bestuurder zes maanden niet mag rijden, maar dat half jaar heeft die er inmiddels al op zitten.

"Het is een foutje geweest."