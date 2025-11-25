Puck Moonen is voorzichtig na ingreep: 'Puck 2.0 laat even op zich wachten'

Wielrenster Puck Moonen doet het ruim een week na de operatie aan haar rechterbeen nog rustig aan. Dat laat de wielrenster uit Liempde weten op Instagram: "Voordat ik Puck 2.0 ben, zal nog wel even duren."

Bij Moonen werden een week geleden vernauwingen in de bloedvaten aangepakt om zo de doorbloeding te verbeteren. De wielrenster had al langer problemen met haar been door die beperkte doorbloeding. Na deze operatie hoopt ze haar carrière zonder fysieke beperkingen te kunnen voortzetten.

Moonen spreekt op Instagram van 'een lange weg die voor haar ligt': "Hopelijk heb ik over een paar maanden weer de volledige kracht in mijn benen." Volgens haar waren de eerste paar dagen na de operatie relatief pijnloos. Al had ze wel wat last van vermoeidheid en wat ongemak rond de wond in haar buik. "Ik mag deze week weer wat meer bewegen en langer wandelen, maar ik doe het nog steeds heel rustig aan. Ik ben soms nog wat stijf en licht in mijn hoofd."

De wielrenster kreeg via social media veel vragen over haar blessure en de operatie. Ze laat haar volgers nu weten dat de blessure werd veroorzaakt door de agressieve houding op een racefiets, gecombineerd met de hoge druk van urenlang hard fietsen en eerdere blessures aan de rechterkant van haar lichaam: "Dit veroorzaakte een onevenwichtigheid in mijn manier van bewegen op en naast de fiets."

Daardoor ervaarde ze al jarenlang een heel duidelijk krachtverlies in haar rechterbeen en pijn aan de buitenkant en achterkant van haar been. "Altijd wanneer ik dicht bij, op of boven mijn maximale hartslag kwam. Na een minuut inspanning begon ik langzaam kracht te verliezen in mijn rechterbeen, terwijl mijn linkerbeen nog fris aanvoelde." Fysiotherapie bleek slechts een paar maanden effectief.

Daarom koos Moonen, na weer een mentaal uitputtend seizoen met ups en downs voor een echo, fysieke tests en een MRI-scan met contrastvloeistof om een duidelijker beeld van haar blessure te krijgen. Uit die onderzoeken bleek dat haar slagader was vernauwd en een beetje geknikt. Dit is verholpen met een omleiding via een ader uit haar linkerbeen.