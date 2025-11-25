Stap voor stap gaat WK-ganger Niels naar de dartstop: 'Telkens iets beter'

Niels Zonneveld heeft nog niet de bekendheid van bijvoorbeeld provinciegenoot Michael van Gerwen, maar de 27-jarige darter uit Helvoirt zet stappen richting de wereldtop. Volgende maand mag hij voor de vijfde keer meedoen aan het WK van de Professional Darts Corporation (PDC) en daarin hoopt hij zijn beste prestatie tot nu toe neer te zetten. “Ik ga met vertrouwen naar Londen, want ik heb het succesvolste jaar uit mijn carrière achter de rug.”

In de maand december (de definitieve datum is nog niet bekend) krijgt Zonneveld in de eerste ronde te maken met Haupai Puha. De Nieuw-Zeelandse darter is de nummer 97 van de wereld, Zonneveld staat 44ste. “De loting is altijd spannend, je hoopt niet direct tegen de top van de wereld te moeten gooien. Ik denk dat het dit keer mee heeft gezeten, al zal het zeker niet makkelijk worden. Het is de bedoeling dat ik verder ga komen dan voorgaande jaren.”

Vier eerdere deelnames aan het WK waren allen niet om over naar huis te schrijven. Alleen in 2023 won hij de eerste ronde, de andere edities kon hij al na een wedstrijd naar huis. “Er heeft voor mij nog geen topjaar tussen gezeten. Als je zelf niet goed gooit en je tegenstander wel, dan is het op ons niveau beslissend”, zegt de darter met de bijnaam Triple Z. In de Engelse pers werd hij vanwege zijn manier van gooien Zig Zag Zonneveld genoemd.

De aandacht gaat uit naar zijn eigen wedstrijd, maar daaromheen probeert hij ook te genieten in de Londense evenementenhal Alexandra Palace. “Op de dagen dat ik niet speel, is het mooi om iets van de sfeer mee te krijgen. Als kleine jongen keek ik er naar op televisie, nu mag ik er zelf staan.”

Honderd dagen per jaar weg voor toernooien

Zonneveld ziet de laatste jaren een groei in zijn prestaties. Dat heeft voornamelijk te maken met zijn keuze om zich fulltime op de sport te richten. “Ik heb het vier jaar gecombineerd met een baan bij een accountantskantoor. Dat was op een gegeven moment niet meer te doen. Alleen al voor toernooien ben ik zo’n honderd dagen per jaar weg. De volledige focus op de sport heeft me een betere darter gemaakt.”

Topsport vraagt opofferingen, want Zonneveld is vaak weg van huis. Maar de investeringen zijn het allemaal waard voor hem. “Ik mag absoluut niet klagen, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Natuurlijk is het ook weleens zwaar. Want als het even minder goed gaat, zit je vaak alleen. Op financieel gebied zijn er goede ontwikkelingen in het darten. Het prijzengeld gaat overal omhoog, bij het WK is het zelfs een verdubbeling.”

Stap voor stap richting de top

2026 ziet hij als een belangrijk jaar in zijn carrière. “Ik heb voor de vijftien toernooien van de European Tour altijd kwalificaties moeten spelen. Door mijn prestaties in 2025 ziet het ernaar uit dat ik me rechtstreeks ga plaatsen. Uiteindelijk is de absolute top waar ik van droom. Maar ik bekijk het liever stap voor stap. Het gaat niet heel snel, maar wel telkens iets beter.”