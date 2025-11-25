Draadstaal van Jeroen van Koningsbrugge verdwijnt

Het televisieprogramma Draadstaal met Jeroen van Koningsbrugge uit Den Bosch en Dennis van de Ven gaat in 2027 van de buis. Vanwege bezuinigingen verdwijnen verschillende programma’s bij AVROTROS.

Het satirische programma zit boordevol typetjes en sketches. Het is onder meer bekend van de ‘Cursus Brabants’ en wordt uitgezonden op NPO 3.

AVROTROS kan nog niet zeggen hoeveel arbeidsplaatsen verdwijnen door het schrappen van alle programma’s. Naast Draadstaal zijn straks onder meer ook Flikken Rotterdam en Het Mooiste Meisje van de Klas niet meer te zien.

Meer programma's verdwijnen

Naast televisieprogramma’s, gaat mogelijk ook een aantal radioprogramma’s verdwijnen. Hierover worden nog gesprekken gevoerd. Het mes gaat ook in het jeugdprogramma Zappsport: het aantal afleveringen wordt flink ingeperkt.

“AVROTROS blijft, samen met onze partners, alles doen om ook in 2027 en de jaren hierna relevante en waardevolle programma’s te maken op het gebied van cultuur en rechtvaardigheid”, meldt mediadirecteur Bart Barnas.