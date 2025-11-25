Navigatie overslaan

Flinke vertraging op A27 door ongeluk

Vandaag om 16:10 • Aangepast vandaag om 16:44
Een ongeluk op de A27 bij Hank richting Breda zorgt voor flinke vertraging (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
Op de A27 bij Hank is dinsdagmiddag een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Het ongeluk zorgt voor flinke vertraging voor het verkeer richting Breda.

Het is niet bekend of er bij het ongeluk mensen gewond zijn geraakt. Ook is onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Om vier uur stond er zo'n zestig minuten vertraging richting Breda.

Een auto raakte flink beschadigd en moet worden weggetakeld. Rijkswaterstaat verwacht dat dit om 16.30 uur klaar is.

