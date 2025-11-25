Advertentie
Flinke vertraging op A27 door ongeluk
Vandaag om 16:10 • Aangepast vandaag om 16:44
Op de A27 bij Hank is dinsdagmiddag een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Het ongeluk zorgt voor flinke vertraging voor het verkeer richting Breda.
Het is niet bekend of er bij het ongeluk mensen gewond zijn geraakt. Ook is onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.
Om vier uur stond er zo'n zestig minuten vertraging richting Breda.
Een auto raakte flink beschadigd en moet worden weggetakeld. Rijkswaterstaat verwacht dat dit om 16.30 uur klaar is.
Advertentie
Advertentie