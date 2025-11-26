Annabel maakte muurschildering tegen vrouwengeweld en werd lastiggevallen

Op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen is in Eindhoven een enorme muurschildering onthuld dat aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen. Kunstenares Annabel van Groesen werd tijdens het maken van de straatkunst zelf lastiggevallen. Dat heeft het kunstwerk persoonlijk gemaakt. "Ik ben mijn vriend of een collega mee gaan nemen, want ik durfde niet meer alleen op straat te werken."

Het kunstwerk is onderdeel van Orange the World, een wereldwijde campagne van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Annabel denkt niet dat haar muurschildering dit geweld gaat verminderen, maar hoopt dat het probleem zo zichtbaarder en daardoor bespreekbaar wordt. "Huiselijk geweld is vaak niet zichtbaar. Ik hoop dat slachtoffers zich in mijn kunst herkennen en zich gezien en gehoord voelen. Dat ze weten dat ze niet alleen zijn", vertelt de kunstenares.

Ze hoopt en verwacht eigenlijk ook dat de muurschildering niet alleen slachtoffers, maar ook daders aan het denken zet. "Toen ik aan het werk was kreeg ik opmerkingen van mannen. Sommigen begrepen het en anderen waren het er niet mee eens."

Foto: Omroep Brabant.

Dat ging soms zelf ver, te ver, zegt Annabel "Er waren er die iets van me moesten. Anderen wilden rare filmpjes of foto’s van me maken." Dat gevoel van onveiligheid zorgde ervoor dat ze altijd iemand mee ging nemen. "Want anders voelde ik me niet veilig.”

In het Groningse Winschoten is dinsdag een Nationaal Monument tegen seksueel geweld onthuld. Dat bestaat uit twee bronzen beelden. Olcay Gulsen uit Waalwijk, ambassadeur van de vrouwenrechtenorganisatie Orange the World en maker van de serie Olcay& Huiselijk Geweld, was betrokken bij de onthulling. De personen die poseerden voor het monument, hebben zelf ervaring gehad met zulk geweld. Een van hen omschreef haar ervaring als 'omgeven door stilte'. "Daarom is het monument dat vandaag wordt onthuld zo belangrijk", zegt Gulsen. "Het monument doorbreekt die stilte. Het zegt: wij zien je. Je staat niet alleen."