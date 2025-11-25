Rioolproblemen Haps woensdag opgelost, waterschap werkt aan noodoplossing

De problemen met het riool in Haps zijn op z'n vroegst pas woensdagmiddag verholpen. Door stroomuitval bij de waterzuivering moeten tienduizenden mensen op hun watergebruik letten. Het waterschap zoekt nog naar de oorzaak van de storing, pas daarna kan er een noodoplossing komen. Door de problemen met de zuivering liep in Haps het riool vol. Het afvalwater overstroomde en kwam terecht in sloten, beken en rivieren. Op het terrein van de waterzuivering lag zelfs poep. Directeur Sabrina Helmyr van Waterschap Aa en Maas benadrukt dat er niets mis is met het drinkwater.

Het water moest daardoor op een andere manier worden afgevoerd. "We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te bufferen in het rioolstelsel van de gemeente Land van Cuijk. Op een gegeven moment zit dat vol en komt er water uit dat naar het oppervlaktewater gaat." Het waterschap heeft nu een bypass om de zuivering heen gelegd. "We hebben nu dus een directe verbinding gemaakt naar de Maas", zegt Helmyr.

"Het stroom van de rioolwaterzuivering is uitgevallen", stelt directeur Helmyr. Daardoor kwam er water terecht in een kelder waar ook hoogspanning zit. "Daar is de spanning van af gehaald, maar toen konden wij het water ook niet meer zuiveren." De pompen vielen uit, waardoor slib en water op de zuivering zelf bleven staan. "Dat is in de kern wat er gebeurd is."

Ook het slib gaat nu naar de Maas. "Normaal zuiveren we dat voordat het op de Maas gaat, dus het is nu van ietsje minder kwaliteit. Op de Maas zal het naar verwachting niet direct een hele grote impact hebben."

Oorzaak zoeken

Op deze manier hebben inwoners zo min mogelijk overlast en blijft de milieuschade beperkt. "Want op de Maas wordt afvalwater verdund, omdat het heel veel water heeft. Daar heeft het dus zo min mogelijk impact." Als de afvoer niet naar de Maas was geleid, was het vervuilde water in het rioolsysteem gebleven en op allerlei plekken naar buiten gekomen. "Dat is veel vervelender, want het kan veel meer schade aanrichten."

De brandweer was dinsdag nog bezig met het wegpompen van water uit de kelders. "Zodra ze klaar zijn gaan we de oorzaak zoeken." Als die gevonden is, kan de stroomvoorziening op de zuivering woensdag weer worden hersteld. "Als het goed is, gaat de zuivering dan morgen langzaam weer aan het werk. Maar dat is afhankelijk van wat we morgen gaan tegenkomen."

'Niks mis met drinkwater'

Het waterschap kon niet, zoals ziekenhuizen, een noodaggregaat inzetten. "Een rioolwaterzuivering van deze omvang gebruikt zoveel stroom", legt de directeur uit. "Daar kunnen wij niet de noodaggregaten klaar voor hebben staan." Bij incidenten moet noodstroom dus telkens opnieuw worden geregeld. "Maar dat is teveel om die permanent klaar te hebben staan."



Zo’n 90.000 huishoudens uit het Land van Cuijk, Odiliapeel en Zeeland werden getroffen door de storing. Het waterschap vraagt hen zo min mogelijk afvalwater te produceren, dus zo min mogelijk het toilet door te spoelen en te douchen. "Dan krijgen wij zo min mogelijk afvalwater naar de zuivering. Dat is voor ons heel fijn en dat helpt voorkomen dat we het water ongezuiverd op de Maas moeten lozen."



Helmyr benadrukt dat er niets mis is met het drinkwater. "Dus mensen kunnen gewoon drinkwater gebruiken, koken en medicijnen innemen. Dat is allemaal geen enkel probleem. Het gaat vooral over het afvalwater dat door het putje gaat. Daar hebben we even moeite mee."