Vervuilde ASML-grond en protest om hondenveldje: dit gebeurde er vandaag

Van een hondenveldje dat door de poepoverlast weer een hondentoilet wordt tot een lokaal pakketpunt dat uitgroeide tot een big business. Dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

De vervuilde grond in Eindhoven die ASML heeft gekocht van de gemeente moet worden schoongemaakt, maar de vervuiler vreest faillissement door de kosten van 1,5 miljoen euro. Het bedrijf van Pierre Daas uit Wintelre liet een mestzak met 180.000 liter afvalwater leeglopen, waardoor de grond ernstig vervuild raakte. De gemeente heeft een dwangsom opgelegd omdat het opruimen te lang duurt. Hier lees je het hele verhaal.

Een hondenveldje in Waalwijk moet verdwijnen omdat de proef om hondenpoepoverlast te verminderen, is mislukt. Meer dan driehonderd buurtbewoners tekenden een petitie om het veldje te behouden, dat volgens hen juist een belangrijke sociale functie heeft. De gemeente wil nu terug naar de oude situatie met hondentoiletten. Lees hier hun verhaal.

Het pakketpunt van Jurgen en Monique in Etten-Leur is uitgegroeid tot een begrip in de regio. Ze verwerken maandelijks meer dan 20.000 pakketten en verdienen er zo'n 5.000 euro mee. Hun persoonlijke aanpak en extra service worden erg gewaardeerd door klanten. Check het hier.

Studenten in Eindhoven hebben een elektrische auto ontwikkeld die eenvoudig zelf te repareren is. De ARIA heeft verwisselbare accu's en makkelijk te vervangen onderdelen. Het prototype moet voorkomen dat auto's te snel worden afgedankt. Hier lees je meer.

Opruimgoeroe Mandy uit Breda deelt tips over het inruimen van de vaatwasser om relationele spanningen te voorkomen. De belangrijkste tip: prop de vaatwasser niet te vol. Ze geeft praktische adviezen over de juiste indeling en het voorkomen van blokkades. Lees haar tips hier.