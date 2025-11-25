Aanslag op moeder en kind: zes jaar cel voor man die molotovcocktail gooide

Pavel C. die een aanslag pleegde op een huis in Eindhoven waar een moeder en haar kind lagen te slapen, moet zes jaar de cel in. Deze straf kreeg de Pool (29) in hoger beroep en is twee jaar langer dan hij in eerste instantie kreeg. De man gooide in 2023 molotovcocktails op een balkon bij een kamer waar een moeder en haar zoontje lagen te slapen. Daar brak toen brand uit. Het hof vindt de eerdere en lichtere straf 'onvoldoende recht doen aan de ernst van de feiten'.

In de nacht van 14 januari 2023 gooit Pavel C. samen met een andere man een aantal brandende molotovcocktails naar het balkon van een appartement aan het Biarritzplein in Eindhoven. In de kamer bij het balkon liggen een vrouw en haar destijds 2-jarige zoontje op de bank te slapen.

Al snel na het gooien van de molotovcocktails staat het appartement in lichterlaaie. De vrouw weet de vlammenzee samen met haar kind te ontvluchten. Eerder die avond hadden de mannen al een bierflesje door het slaapkamerraam gegooid.

Social media

De aanleiding voor de daad was een beledigende post op social media, waar de mannen woest over zouden zijn. De twee zouden eerder die week nog bij de vrouw in huis hebben geslapen en wisten precies waar zij lag.

Over de schuld van Pavel C. lijkt geen twijfel te bestaan, daarom werd hij eerder al veroordeeld. Op camerabeelden is te zien hoe hij de brand sticht. Ook postte hij op sociale media over zijn daad. "Een hoer heb ik afgebrand... Ik heb haar afgemaakt, laat de hoer verbranden", schreef hij onder meer.

Forse schadevergoeding

Naast de gevangenisstraf moet C. vijfduizend euro schadevergoedingen betalen aan het zoontje van de vrouw. Daar komt een schadevergoeding van iets meer dan vijftienduizend euro bij voor de materiële en immateriële schade die de vrouw geleden heeft. Deze vergoeding moet hij samen met zijn medeverdachte betalen.