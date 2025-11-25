Navigatie overslaan

Auto vliegt in brand tijdens het rijden in Maren-Kessel

Gisteren om 23:10 • Aangepast gisteren om 23:56
De auto brandde uit in Maren-Kessel (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De auto brandde uit in Maren-Kessel (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Een auto is dinsdagavond in brand gevlogen op de Burgemeester Smitsweg in Maren-Kessel. De voorkant van het voertuig raakte hierbij ernstig beschadigd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand ontstond om vijf over tien in de avond, terwijl de bestuurder aan het rijden was. Plotseling vatte de auto vlam. Hierna werden de hulpdiensten gealarmeerd en kwam de brandweer ter plaatse om de auto te blussen.

De voorkant van de auto is afgebrand en het interieur is weggesmolten. Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De auto brandde uit in Maren-Kessel (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De auto brandde uit in Maren-Kessel (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De auto brandde uit in Maren-Kessel (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De auto brandde uit in Maren-Kessel (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.