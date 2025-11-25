Auto vliegt in brand tijdens het rijden in Maren-Kessel

Een auto is dinsdagavond in brand gevlogen op de Burgemeester Smitsweg in Maren-Kessel. De voorkant van het voertuig raakte hierbij ernstig beschadigd.

De brand ontstond om vijf over tien in de avond, terwijl de bestuurder aan het rijden was. Plotseling vatte de auto vlam. Hierna werden de hulpdiensten gealarmeerd en kwam de brandweer ter plaatse om de auto te blussen.



De voorkant van de auto is afgebrand en het interieur is weggesmolten. Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.