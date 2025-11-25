Clubicoon Phillip Cocu gaat weer aan de slag bij PSV

Phillip Cocu gaat weer aan de slag bij PSV. De 55-jarige Eindhovenaar keert per 1 december terug bij de voetbalclub als Manager Topsport. Eerder was Cocu ook al speler en coach bij de regerend landskampioen. De oud-international wordt verantwoordelijk voor de doorstroom van talenten naar het eerste elftal.

Cocu zal zich met name bezig gaan houden met spelers tussen de 17 en 21 jaar. Hij gaat een talentenprogramma opzetten waarin de filosofie van de club centraal staat. Ook zal hij spelers die door PSV verhuurd zijn in de gaten houden.

Van speler tot coach

Phillip Cocu speelde zelf 262 wedstrijden voor PSV tussen 1995 en 2007. In twee periodes bij de club won de middenvelder vier keer de Eredivisie, tweemaal de beker en nog eens twee keer de Johan Cruijff Schaal. Nadat hij zijn carrière in 2008 beëindigde, startte hij als coach in de jeugd van PSV. Uiteindelijk werd de clubicoon in 2013 hoofdcoach van de Eindhovense club en werd hij drie keer landskampioen.

Terug op vertrouwde nest

In 2018 vertrok Cocu, geboren in de Eindhovense wijk Tongelre, bij PSV en was hij nog trainer bij het Turkse Fenerbahçe, Derby County en Vitesse. Na zeven jaar keert de 101-voudig international terug in Eindhoven.

Earnest Steward, Directeur Voetbalzaken bij PSV, is blij met de terugkeer van Cocu: "Phillip is een clublegende die het klappen van de zweep kent en uit eigen ervaring weet wat er nodig is om te slagen bij PSV. Met zijn aanstelling maken we een volgende slag in de begeleiding van onze grootste talenten naar het eerste."