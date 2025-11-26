Diede uit Someren is de nieuwe Doornroosje: 'Echt niet zien aankomen'

Plots kreeg Diede van den Heuvel uit Someren een telefoontje van Studio 100 met de vraag: "Zou je de rol van Doornroosje willen spelen?" Daar hoefde ze geen seconde over na te denken. In mei zal ze in het theater in België op het toneel staan.

Op het podium met haar voorbeeld Het is voor Diede ook een droom dat ze straks samen in het theater staat met Free Souffriau, haar grote voorbeeld. "Ik heb haar altijd gevolgd. Zij heeft vroeger Doornroosje gespeeld en heeft alle grote producties van Studio 100 in België gedaan."

"Ik had het echt niet zien aankomen", vertelt de 25-jarige enthousiast in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Als kind keek ze altijd al naar de musical Doornroosje.

Free speelt de moeder van Diede in de musical Doornroosje. "Ze zei laatst nog dat ik er gewoon mijn eigen draai aan moet geven. Ik ben blij dat ze er is, want dan kan ik veel van haar leren, denk ik."

K2 zoekt K3

De Somerense is geen onbekende bij Studio 100. Ze verloor in 2021 het avontuur K2 zoekt K3, maar stond een jaar later toch met de meiden van K3 op het podium om in te vallen voor Hanne Verbruggen, die toen zwanger was.

Waarom Studio 100 toch steeds terugkomt bij Diede, weet ze eigenlijk ook niet. "Maar ik ben er heel blij mee. Ik ben heel dankbaar dat ze mij weer hebben gebeld."

Diede vertelt dat ze eind maart beginnen met repeteren. Vanaf 1 mei is Doornroosje te zien in het Studio 100 Theater De Panne.