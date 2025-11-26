Automobilist belandt op de kop tegen lantaarnpaal in sloot in Boxmeer

Een automobilist is woensdagochtend op de kop in een sloot beland in de Veerstraat in Boxmeer. Een ambulance en de brandweer kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is niet duidelijk. De vrouw kwam vanuit Beugen. Ze raakte een lantaarnpaal en belandde daarna in de droge sloot.

Een bergingsbedrijf komt de auto ophalen en de gemeente zal de lantaarnpaal repareren.