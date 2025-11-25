Gebedsgenezer wil genezingsdienst houden in Evoluon, maar is niet welkom

De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal start in januari met zijn nieuwe kerk in Eindhoven. Onder de naam 'Goed Nieuws Eindhoven' organiseren ze meerdere genezingsdiensten die volgens de website van het evenement worden gehouden in het Evoluon. Maar volgens NextNature, het museum dat gevestigd is in het ufo-vormige gebouw, zijn ze niet welkom: "Genezingspraktijken passen niet in ons gedachtegoed."

In een video op de Instagrampagina van zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries, nodigt de Wal iedereen van harte uit voor de Revival Week in Eindhoven die begin volgend jaar plaatsvindt. Op de website van het evenement is te lezen dat het gaat om meerdere genezingsdiensten in het tweede weekend van januari bij het Next Nature Museum in het Evoluon in Eindhoven.



Geen definitieve overeenkomst

Volgens een woordvoerder van Next Nature heeft Frontrunners alleen geïnformeerd naar de beschikbaarheid en de kosten voor het huren van de locatie. "We hebben enkel een optie besproken en geen definitieve overeenkomst gesloten." Er vinden dan ook geen genezingsdiensten plaats in het Evoluon. "Vorige week vrijdag is door ons salesteam geconstateerd wat de achtergrond van deze organisatie is. Op basis daarvan hebben we aangegeven dat hun organisatie niet past binnen het gedachtegoed van Next Nature."

Wie is Tom de Wal? Tom de Wal (31) is geboren in Oosterhout en richtte in 2016 samen met zijn vrouw Femke Frontrunners Ministries op. Met deze religieuze organisatie organiseert hij genezings- en bevrijdingsdiensten door het hele land.



De bijeenkomsten zijn omstreden. Tijdens deze diensten zouden mensen 'genezen' kunnen worden van ziektes als MS, Parkinson en kanker en 'bevrijd' van 'demonen' als homoseksualiteit en autisme.



Frontrunners Ministries is een stichting met een ANBI-status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, dat zijn organisaties die voor ten minste negentig procent het algemeen nut moeten beogen. Voorbeelden daarvan zijn ziekenhuizen en milieuorganisaties.



Bij elkaar opgeteld ontving Frontrunners in 2023 en 2024 ruim 11 miljoen euro aan donaties en giften, zo blijkt uit de jaarrekeningen van de organisatie. De Wal is voornemens om honderd nieuwe kerken te gaan openen in Nederland, waaronder in januari 2026 een kerk in Eindhoven.