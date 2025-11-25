Stad wordt veiliger voor fietsers, maar daar merk je nu nog niks van

Op het fietspad langs de Schouwburgring in Tilburg schiet een tegenligger op een elektrische fiets rakelings voorbij. “Er fietsen hier tegenwoordig mensen in beide richtingen”, vertelt Rob van Mierlo van FietsForum Tilburg, terwijl hij netjes zijn hand uitsteekt om linksaf te slaan. Het is een van de plekken waarover hij zich zorgen maakt als het gaat om de veiligheid van fietsers in de stad. “Het is een fietspad dat eigenlijk bedoeld is voor één richting. Nu is het beide kanten op druk.”

Pieter Soethout Geschreven door

Tilburg is hard op weg om een fietsveiligere stad te worden, maar daar merk je nu nog helemaal niets van. De tijdelijke situaties als gevolg van de werkzaamheden in de stad zijn vaak onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk, zo ziet Van Mierlo, voorzitter van FietsForum Tilburg, dat de belangen van fietsers in de stad behartigt. “Er gaat veel tegelijk op de schop en daar merken we als fietsers wat van”, vertelt hij. Van precies zo'n tijdelijke, onoverzichtelijke situatie is nu sprake op de Schouwburgring. De fietser krijgt hier uiteindelijk meer ruimte, maar niet voordat er nu door de zure appel heen gebeten wordt. Dat is kwalijk, vindt Rob. “De gemeente Tilburg moet de tijdelijke situaties anders inrichten. Zo zouden fietsers nu nog aan de overkant van de weg kunnen fietsen, zolang de winkeltjes aan de Schouwburgpromenade nog niet afgebroken zijn. Dat maakt het veiliger.”

“Als je ingrijpt in de binnenstad, zul je eerst moeten kijken naar fietsers.”

Waar het ook nog wel eens gevaarlijk wil worden, is aan de Burgemeester Broxlaan. Daar moet je minstens drie keer oversteken om van oost naar west te fietsen. Ook zijn de verkeerslichten op de kruising met de Willem II-straat weggehaald. “Als je ingrijpt in een binnenstad waar het druk is, zou je eerst moeten kijken naar lopende mensen en fietsers, voordat je naar het openbaar vervoer en auto’s kijkt. Als je dat doet, kom je bij andere oplossingen uit, zo ook op de Burgemeester Broxlaan.” Toch is het niet alleen onveilig op plekken waar werkzaamheden zijn. “Op het Pieter Vreedeplein bewegen fietsers en voetgangers door elkaar heen. Gek genoeg gaat dat eigenlijk bijna nooit fout, omdat mensen alerter zijn als het drukker is.” Toch krijgt Rob veel signalen dat het mensen wel een onveilig gevoel geeft. “Als ze daardoor minder snel de fiets pakken, moet daarnaar gekeken worden”, vindt de voorzitter van FietsForum Tilburg.

“Het aantal ongevallen zal toenemen, omdat steeds meer mensen gaan fietsen.”