Geuzenbondlid Thomas D. uit Erp zei dat hij '81 Antifa’ wilde doden

Terreurverdachte Thomas D. had op zijn woonadres in Erp een grote verzameling wapens en munitie en een werkplaats om wapens te maken. De inlichtingendienst AIVD luisterde hem vermoedelijk af en hoorde hem iets zeggen over ‘81 dooie Antifa’. En daarom pakte de politie hem deze zomer op, op verdenking van terrorisme. Maar van een serieuze terreurverdenking is geen sprake meer, zei de officier van justitie woensdag tijdens de eerste zitting in de zaak.

Willem-Jan Joachems Geschreven door

Thomas D. zit daarom alleen nog vast voor verboden wapenbezit, zo werd woensdag duidelijk. De officier van justitie legde voor de rechtbank in Rotterdam uit hoe ze bij Thomas D. waren uitgekomen. Inlichtingendienst AIVD volgde hem al een tijdje. De AIVD ontdekte op een gegeven moment dat hij 81 patronen aan het tellen was. Daarbij zei Thomas D. '81 dooie Antifa, daar kan je niks mee, maar is een leuk idee'. Dronkenmanspraat, zo gaf de advocaat van D. aan. In een ander gesprek zei D. dat ‘als Antifa aan de deur staan, hij ze doodsteekt’. ‘Antifa’ is een verzamelnaam voor vaak linkse activisten die het opnemen tegen neonazi’s en fascisten.



De inlichtingendienst tipte de politie. Die kwam drie dagen later in actie met een inval en arrestatie. D. (24) werd bij zijn ouders in Badhoevedorp gearresteerd. D. is onder meer actief bij de Geuzenbond, die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is aangemerkt als extreemrechts. Wat vonden agenten in Erp?

Omdat D. stond ingeschreven in Erp, in een voormalig restaurant aan de Bosscheweg, volgde ook daar een inval. Daar vonden agenten die dag wapens en munitie. Een deel was verstopt in een verborgen ruimte.

Het ging om zes ‘werkende vuurwapens’, zoals meerdere revolvers maar ook een geweer en een omgebouwd pistool. 250 kogel- en knalpatronen, 25 patronenmagazijnen en honderden slaghoedjes, somde de officier van justitie op. Maar er lagen ook kruisbogen, pijlen, tactische vesten (zoals soldaten dragen), twee airsoftkalasjnikovs, vlindermessen en 300 gram kruit. Ook antieke, niet-verboden wapens, lagen binnen. Het OM spreekt over een ‘grote verzameling werkende wapens met bijpassende munitie’. Opvallend was ook de vondst van een werkplaats in het oude restaurant in Erp. Daar werden volgens het OM wapens en munitie gemaakt. De politie vond verder handleidingen om traangas, semtex-explosieven en landmijnen te maken. 'Een terroristische motivatie?'

De advocaat van D. zegt dat nergens uit valt af te leiden dat hij een gewelddadige ideologie aanhangt. Thomas D. reageerde zelf ook nog kort. “Het is een nogal uitzonderlijke situatie waarvan ik nooit had gedacht dat ik er ooit in zou belanden. Vooral de beschuldiging van een terroristisch feit die valt me zwaar. Als rechts-activist heb ik altijd afstand genomen van geweld. Ik heb altijd gekozen voor vreedzaam protest. Dat ik een wapenhobbyist ben, dat klopt, al vanaf mijn jeugd.” En hij benadrukte nogmaals: “Een terroristische motivatie? Dat is absoluut niet waar” .

Wat is de Geuzenbond?

Thomas D. was prominent lid van De Geuzenbond en deed mee aan diverse demonstraties. De Geuzenbond bestaat sinds 2018 en omschrijft zichzelf als een jongerenbeweging van ‘vaderlandlievende Nederlanders’ die zich inzetten voor behoud van de nationale taal en cultuur. Ze streven ook naar ‘hereniging van Nederlanden’. Dat houdt in dat ze de voormalige Nederlandstalige regio’s die nu in België, Frankrijk en Duitsland liggen weer bij Nederland willen laten aansluiten. De beweging heeft ook een Brabantse afdeling maar daarover is weinig bekend. Ze gebruiken de omstreden Prinsenvlag als symbool. Op de website van de Geuzenbond staat de slogan: Vrijheid voor Thomas! De Geuzenbond benadrukt ook dat ze geen fascisten zijn en tegenstander van politiek geweld. Overheidsinstantie NCTV noemt de club rechtsextremistisch en ziet ze als een gevaar.