Rioolproblemen in Haps: 'Korter douchen, vaatwasser niet aangezet'

De stroomstoring bij de rioolwaterzuivering in Haps is woensdagochtend nog altijd het gesprek van de dag in het dorp. De inwoners praten met elkaar over de getroffen maatregelen. Ze hopen dat de problemen snel voorbij zijn.

Het schoolplein van basisschool De Bongerd stroomt rond kwart over acht vol met kinderen. Ook zij hebben gehoord dat het water van de zuivering inmiddels via een bypass direct in de Maas wordt geloosd. Ook de ouders praten er met elkaar over.



“We hebben goed opgelet. De vaatwasser en de wasmachine hebben we niet aangezet en we zijn korter gaan douchen”, vertelt een moeder. Ook een mevrouw die iets verderop woont, deed rustig aan. “We zijn gisteravond naar bed gegaan, maar hebben ons niet meer gewassen en de was ligt nog in de mand.”

Zo’n 90.000 inwoners van het Land van Cuijk, Odiliapeel en Zeeland kregen van Waterschap Aa en Maas het dringende advies om zo min mogelijk afvalwater te produceren en het toilet zo min mogelijk door te spoelen. “We hebben goed geslapen. We kunnen het wel volhouden. Het stinkt hier wel, maar dat heeft andere oorzaken”, zegt een meneer met een glimlach, zonder zich verder uit te weiden.

Een andere inwoner zegt: “We hebben een tuin waar we al het afvalwater in laten weglopen. Alleen poepen, dat kunnen we daar niet. Dus spoelen we het toilet wat minder vaak door.” Volgens hem valt de stank in zijn huis mee. “We zijn propere mensen.” De stroomuitval in de rioolwaterzuivering in Haps begon dinsdag. Daardoor kwam er water in de kelder waar ook hoogspanning ligt. Daar is de spanning afgehaald, waardoor het water niet meer gezuiverd kon worden en het riool volliep. Het afvalwater overstroomde en kwam in sloten en beken terecht. Op het terrein van de waterzuivering lag ook poep. Uiteindelijk besloot het waterschap om het water van de zuivering direct af te voeren op de Maas. Met het drinkwater is niets mis.

"Als het echt nodig is, kun je de was ook met de hand doen"