Jacqueline verkoopt middeleeuws herenhuis: ‘Met soldatenhuisje erbij’

Bijna vijf eeuwen oud, maar helemaal van nu. In het hart van Geertruidenberg woont Jacqueline met haar gezin in een monumentaal herenhuis. “Door de hoge plafonds, de gewelven en de waterput ademt het huis karakter”, zegt Jacqueline, die afscheid neemt van de woning.

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Het huis aan de Brandestraat 30 combineert comfort met historie. Het zogeheten soldatenhuisje is een bijzonder onderdeel van die geschiedenis. “Vroeger verbleven hier soldaten die kost en inwoning hadden”, vertelt Jacqueline. “Nu is het een eigen plek voor onze dochter, met beneden een woonkamer, boven een slaapkamer en zelfs een klein badkamertje.” Ziel van het huis

Het zestiende-eeuwse pand is volledig aangepast aan de eisen van nu en staat te koop voor 1.275.000 euro k.k. De woning biedt 268 vierkante meter woonoppervlak, vijf slaapkamers, twee badkamers en een zonnige tuin op het zuidwesten. Verder beschikt het over energielabel A, vloerverwarming en een moderne keuken.

Toch is de ziel van het huis behouden gebleven. “Hoewel het bijna vijf eeuwen oud is, voelt het modern en luxe”, vertelt Jacqueline. “De gewelfde kelder heeft een eigen ingang aan de buitenkant. Nu gebruik ik het als atelier. Soms geef ik er ook workshops. Mensen kunnen via de buitentrap naar beneden, zonder door het huis te hoeven lopen. Dat is zo fijn.” Magisch uitzicht

De woonkamer en de leefkeuken zijn favoriet bij het gezin. “Het is een huis waar je echt samenleeft. Op zomerse dagen zitten we in de tuin, met uitzicht op de toren van de Sint-Gertrudiskerk die boven de oude stad uitsteekt. Zeker als de zon erop schijnt, is dat echt magisch.”

Jacqueline noemt ook het carillon een typisch kenmerk van de locatie. “Mensen vragen weleens of we niet gek worden van het geluid. Op een gegeven moment hoor je het gewoon niet meer. Totdat er weer nieuwe melodieën klinken, zoals met Sinterklaas, kerst of carnaval. Het carillon hoort bij de charme van dit huis én van Geertruidenberg.” Beste Italiaan van Brabant

Na jaren met veel plezier in het herenhuis te hebben gewoond, breekt er een nieuwe fase aan. “We hebben een huis in Spanje gekocht, waar we veel tijd doorbrengen. Daardoor is dit huis te groot geworden voor de tijd die we hier nog zijn. We gaan de sfeer, de hoge plafonds en de gewelven echt missen. En natuurlijk gaan we ook de beste Italiaan van Brabant missen, aan de overkant van de straat.”

Bijzonder Brabants Koophuis In Bijzonder Brabants Koophuis delen we elke vrijdag een bijzonder huis dat in onze provincie te koop staat. Dat hoeft niet alleen het grootste, kleinste, oudste of duurste koophuis te zijn, maar het kan ook gaan om een woning met een bijzonder verhaal of een aparte inrichting. Staat jouw bijzondere huis te koop of heb je tips voor ons? Mail naar [email protected]l. Bekijk hier alle artikelen in de serie Bijzonder Brabants Koophuis.

