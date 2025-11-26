Eeuw na wereldberoemd boek staat Lith opnieuw in de spotlight

Bijna honderd jaar na de publicatie van het beroemde boek Dorp aan de Rivier staat Lith weer in de spotlights. Illustrator Eric Coolen brengt het verhaal van de dorpsarts en inwoners tot leven met dertig nieuwe tekeningen en hoopt zo een nieuwe generatie lezers te enthousiasmeren.

Wie door Lith loopt, zal plekken herkennen die bijna een eeuw geleden wereldberoemd werden: het huis van de dokter, de dijk langs de Maas en het kerkplein. Ze figuureerden in Dorp aan de Rivier van Anton Coolen. Een boek waarin het leven van de dorpsarts en de inwoners centraal staat. In 1958 werd het verhaal verfilmd en zelfs genomineerd voor een Oscar.

De dokter en het doktershuis in Lith getekend door Eric.

Bijna een eeuw later staat Lith opnieuw in de schijnwerpers, dankzij illustrator Eric Coolen. Deze heeft een bijzondere band met het boek. "Ooms en tantes vertelden toen ik 4 jaar oud was dat ik een beroemde oom had", vertelt hij over Anton Coolen, die in 1961 onder mysterieuze omstandigheden overleed nadat hij uit een trein viel. "Maar vooral het verhaal van zijn tragische overlijden fascineerde mij als kind." Op 12-jarige leeftijd las hij het boek voor het eerst. En vroeg hij zich af of Anton eigenlijk een oom van hem was. Zo ontstond een levenslange fascinatie. "Of ik echt familie ben van Anton, is niet meer te ontdekken. Laten we het erop houden dat alle Coolens familie zijn", zegt hij lachend.

“Het is tijd dat de nieuwe generaties dit verhaal ontdekken."

Het boek Dorp aan de Rivier beschrijft het leven in een Brabants dorp door de ogen van dokter Van Taeke. Hij volgt de dorpsbewoners in hun dagelijkse zorgen en geluk en laat zien hoe kleine geheimen en grote veranderingen hun leven beïnvloeden.

"Veel mensen kennen Anton Coolen niet meer, terwijl zijn werk een van de meest vertaalde en gelezen boeken in Nederland is. Het is tijd dat de nieuwe generaties dit verhaal ontdekken", zegt de tekenaar. Wat maakt dat het boek zó goed is? "Veel moderne boeken zijn langdradig, maar dit boek vertelt korte, spannende en mysterieuze verhalen die samen een geheel vormen." Hoewel het boek bijna een eeuw oud is, zijn de thema's verrassend actueel volgens Eric. "Een Friese huisarts komt in een Brabants dorp terecht. De inwoners moeten leren omgaan met cultuurverschillen. Maar ze zijn ook bang voor verandering. Dat zie je nu ook bijvoorbeeld in hoe mensen omgaan met nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie."

“Het voelde een beetje magisch om door Lith te lopen."

Al meer dan veertig jaar had Eric de wens om het boek te illustreren, omdat de oorspronkelijke versie geen beelden bevatte. "Als kind maakte ik al tekeningen over de dingen die ik las in het boek." Voor zijn zestigste verjaardag besloot hij zichzelf een bezoek aan Lith cadeau te doen. Hij wandelde over de dijk, keek naar het kerkplein en stond bij het huis van de dokter. "Het klinkt misschien gek, maar het voelde een beetje magisch om door Lith te lopen. Zeker omdat ik de verhalen al vanaf mijn kindertijd ken," zegt hij. "Als je rondloopt en dingen uit het boek herkent, is dat heel bijzonder."

Eric vond zijn bezoek aan Lith 'magisch' (foto: Omroep Brabant).