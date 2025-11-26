ZLTO en Farmers Defence Force roepen boeren op tot protest

Boerenorganisaties ZLTO en Farmers Defence Force (FDF) roepen Brabantse boeren op vrijdag te demonstreren bij het provinciehuis. De twee groepen zijn het niet eens met de landbouw- en natuurplannen van de provincie. Zo liggen er onder meer beperkingen op tafel met betrekking tot stikstof, bestrijdingsmiddelen en grondwater.

Aanleiding voor de ZLTO en FDF om de achterban op te trommelen zijn een aantal dossiers die vrijdag worden besproken door commissies van Provinciale Staten.

Het is alweer even geleden dat de provincie te maken kreeg met een groot boerenprotest. Toch staan de acties waarbij twee, drie jaar geleden honderden demonstranten naar het provinciehuis trokken, ongetwijfeld nog in het geheugen gegrift.

Stallen verduurzamen

Zo staat bijvoorbeeld het aangepaste stalbeleid op de agenda. Wanneer dat nieuwe beleid wordt ingevoerd, krijgen veehouders stapsgewijs een eigen stikstofdoel en kunnen ze zonder vergunning hun stallen verduurzamen. Daar staat tegenover dat ze geen extra dieren mogen nemen om die verduurzamingen te betalen.

Volgens de ZLTO maakt de provincie het daarmee 'vooral voor zichzelf makkelijk' en laat ze 'alle (financiële) risico's bij boeren'. De FDF spreekt op haar website in hoofdletters van 'BEDONDEREN' en zegt dat 'Groen Slinks boeren de oorlog heeft verklaard'.

Grondwater en bestrijdingsmiddelen

Ook zijn de twee boerenorganisaties boos omdat de provincie zogeheten 'overgangsgebieden' rondom kwetsbare natuur wil invoeren. In deze gebieden mogen boeren voortaan alleen nog met een vergunning grondwater oppompen om te beregenen en landbouwgif gebruiken. Nu moet dat eigenlijk al, maar de provincie gaat daar in die gebieden strenger naar kijken.

Verder is er ontevredenheid over het 'Actieplan' van landbouwgedeputeerde Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) om bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen.

Provinciale Staten spreken vrijdag de hele dag over verschillende plannen. Deze vergaderingen zijn hier online te volgen.