Buurt geteisterd door muizenplaag: ‘Ze lopen zelfs over mijn hoofd’

Aangevreten stoelen, kasten en banken. William IJpelaar uit Vlijmen kijkt er beduusd naar. Net als verschillende buren wordt hij al langere tijd geteisterd door een muizenplaag. Het strooien van gif en het zetten van klemmen werken volgens hem niet.

In het hele huis van William liggen muizenkeutels: van de keukenkastjes tot de voorraadkast en van de hoeken van de woonkamer tot de meterkast. In een van de lades van het tv-meubel liggen houtsnippers. "Ze eten mijn kastjes op. En als ik op de bank lig, lopen de muizen zelfs over mijn hoofd. Nog even en ik ben zelf een muis", zegt William cynisch.

"Ik word knettergek van die muizenkeutels."

Als hij de muizenkeutels in de voorraadkast wil laten zien, is er gepiep te horen. "Nee, dat is niet de hond. Dat zijn de muizen. Dat geluid hoor ik de hele tijd."

Verschillende keren schieten de ogen van William vol terwijl hij over de muizen vertelt. "Ik ben er kapot van. Ik weet het niet meer. Ik word knettergek van die muizenkeutels."

Muizenkeutels in de woonkamer van William (foto: Wilco Zonneveld).

Ook buurvrouw Els Kuis had last van muizen in huis. "Wij dachten dat ze onder de grond vandaan kwamen. Dat hebben we allemaal dichtgemaakt, ook in de schuur. Toch lag er vorige week nog een dode muis in de tuin." Inmiddels is de overlast bij haar beperkt tot het schuurtje. "Kijk, hier ligt ook alweer een keutel", zegt ze terwijl ze de bovenkant van de koelkast bekijkt.

“Ik heb er twaalf gevangen, maar het heeft geen zin.”

De muizenplaag speelt volgens de buren al anderhalf jaar. Ze probeerden zelf al van alles. Ze plaatsten schaaltjes met gif en zetten klemmen. “Ik heb er twaalf gevangen, maar het heeft geen zin”, vertelt William, die zegt geen geld te hebben om een professionele muizenbestrijder in te schakelen. Els wilde het vooral zelf proberen op te lossen.

Ook in de meterkast liggen veel muizenkeutels (foto: Wilco Zonneveld).