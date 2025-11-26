Geen vakantie voor Marinka, wel álle wedstrijden van PSV: ook vanavond

De meeste voetbalfans zijn al van jongs af aan fanatiek aanhanger van hun favoriete club. Maar voor Marinka (60) uit Breda is dat anders. Zij gaat pas vanaf haar 48e naar wedstrijden van PSV, maar dan ook echt álle wedstrijden. Wat er ook voor moet wijken: Marinka en haar vriend Carlo zijn erbij, zo ook deze woensdag in Liverpool.

Toen Marinka jonger was, ging ze wel eens met haar moeder naar de wedstrijden van PSV, maar echt fanatiek werd ze pas twaalf jaar geleden. Toen werd ze door haar stiefzoon besmet met het PSV-virus. "Eerst kochten we losse kaartjes, toen konden we een seizoenskaart krijgen. Nu hebben we een seizoenskaart voor het sfeervak en gaan we ook nog naar alle uitwedstrijden."

Met haar vriend Carlo uit Budel gaat ze samen met hun zoons naar alle wedstrijden van de Eindhovense club, uit en thuis. En dus ook in Europa: "We zijn dit jaar niet op vakantie geweest, maar gaan naar alle Europese uitwedstrijden van PSV."

En van die trips, zoals nu naar Liverpool, maken ze dan toch een soort vakantie. "Onze ouders zijn op leeftijd, dus we kunnen niet echt lang van huis blijven. Hier maken we dan onze uitjes van", vertelt Carlo.

Wedstrijden in Engeland

De mooiste wedstrijd tot nu toe waar het stel samen is geweest, is de wedstrijd in Londen tegen Tottenham. "Toen mochten we naar Wembley, omdat Tottenham Hotspur het stadion aan het verbouwen was. Dat was zo vet. We hebben toen zoveel geluid gemaakt met zijn allen, niet normaal. Maar ook in Londen bij Arsenal was geweldig, ondanks dat we daar niks meer konden halen."

Ook in Liverpool, waar PSV later woensdag speelt in de Champions League, zijn Marinka en Carlo dus van de partij. Het resultaat is voor de twee niet het allerbelangrijkste: "Maar de hele sfeer eromheen is geweldig."