Bewoner (79) zorginstelling onder verdachte omstandigheden overleden

Een 79-jarige man is onlangs onder verdachte omstandigheden overleden in een zorginstelling in Deurne. Een 35-jarige man uit Oss is opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van de man. De man uit Deurne overleed op 12 november en drie dagen later werd de Ossenaar aangehouden, zo maakte de politie woensdag bekend.

De 79-jarige verbleef in de zorginstelling in zijn woonplaats, waar hij werd verpleegd. Na de dood van de man ontstonden twijfels over de omstandigheden rond zijn overlijden.

Na onderzoek bleek het te gaan om een niet-natuurlijke dood, waarbij de opgepakte Ossenaar een rol zou hebben gespeeld. De overleden man en de verdachte uit Oss waren bekenden van elkaar.

De opgepakte 35-jarige verdachte stond woensdag voor de rechter en die bepaalde dat de Ossenaar zeker negentig dagen vast blijft zitten.